Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара. 18-годишната българка и Ада Кумрю (Турция), поставени под номер 4 в схемата, победиха убедително на старта Ариадна Гарсия-Патрон Каналс (Испания) и Ха Юн Сон (Република Корея) с 6:0, 6:4 за 62 минути игра.

За място на полуфиналите Константинова и Кумрю ще играят срещу полякините Анна Кмиечик и Барбара Страшевска.

По-рано днес в същата надпревара Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл.