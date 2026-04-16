Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 16 апр 2026 | 20:50
  • 326
  • 0
Йоана Константинова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.  18-годишната българка и Ада Кумрю (Турция), поставени под номер 4 в схемата, победиха убедително на старта  Ариадна Гарсия-Патрон Каналс (Испания) и Ха Юн Сон (Република Корея) с 6:0, 6:4 за 62 минути игра.

За място на полуфиналите Константинова и Кумрю ще играят срещу полякините Анна Кмиечик и Барбара Страшевска.

По-рано днес в същата надпревара Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл.

