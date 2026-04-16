  3. Велико Търново се готви с пълна пара за Обиколката на Италия, каза зам.-кметът на града Георги Недев

Велико Търново се готви с пълна пара за Обиколката на Италия, каза зам.-кметът на града Георги Недев

  • 16 апр 2026 | 19:10
  • 283
  • 0
Велико Търново се готви с пълна пара за Обиколката на Италия, каза зам.-кметът на града Георги Недев

Велико Търново се готви на пълни обороти за домакинството си на Обиколката на Италия. Това каза за БТА зам.-кметът на града по спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики Георги Недев. Старата столица е включена в програмата на Grande Partenza - Големия старт на Джиро д'Италия 2026, чиито първи три етапа ще бъдат на територията на България между 8 и 10 май. Във втория от състезателните дни колоездачите ще стартират в Бургас и ще финишират във Велико Търново.

"Това е може би най-голямото събитие за България и със сигурност за Велико Търново. Готвим се с пълна пара. За пръв път сме домакин на нещо такова, така че и ние се учим в движение, но интересът е огромен. Всички клубове са активизирани и сами търсят обратна връзка с общината, за да проведат различни инициативи по време на самото Джиро. Ще включим ансамбъл "Българче", ще включим спортните клубове в едно шествие и ще организираме едно шествие, с което да покажем всички дадености на Търново и всички деца с талант", каза Недев.

"Крепостта Царевец вече светна в розово. В деня на финала също ще бъде в розово. Три дни ще имаме сцена с голям монитор, на която да излъчваме Джирото на живо. Това ще бъде на площадното пространство пред паметника "Асеневци". Вечерта ще завърши с концерт, който ще обявим малко по-късно", каза още той.

"Може би все още има хора в Търново, които не са наясно какво предстои. Има много неща, които обясняваме - например защо фланелката на Джиро д'Италия е розова. Аз самият също не знаех тази история, но причината е, че вестникът, който дава фланелката, излиза с розови страници, защото са му объркали боите в печатницата. Стараем се да дадем добра информираност на гражданите, да знаят, че Джирото идва и че градът ще бъде затворен за един цял ден. Надявам се обаче, че те ще слязат до центъра и ще се потопят в атмосферата и мащаба на това състезание. Призовавам гражданите и гостите на града да оставят за един ден автомобилите си, да се забавляват и да видят нещо голямо с такава история. Надявам се, че туристическият бранд също ще се представи на ниво и всички туристи, които дойдат, да останат доволни. Искаме това събитие да има голям отзвук и да продължи да води нови туристи в нашия град", завърши Георги Недев.

Недев бе сред официалните лица при откриването на часовника, който ще отброява времето до старта на Обиколката на Италия.

