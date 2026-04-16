Борис Иванов: Всеки мач е като финал

Защитникът на Спартак (Варна) Борис Иванов сподели мнението си след нулевото равенство със Септември (София) в "Драгалевци". Бранителят на "соколите" заяви, че всички в отбора са наясно, че оттук нататък всеки мач за тях е като финал.

"Знаем, че всеки мач ни е много труден. Излязохме за победа. С малко повече късмет може би щяхме да стигнем до трите точки. Колективът в отбора е много добър. Вече съм спокоен, всеки помага на всеки. Няма от какво да се притесняваме.

Имаме големи шансове. Влизаме със самочувствие. Знаем, че всеки мач е като финал. Трябва да даваме всичко от себе си, за да постигнем това, за което сме се събрали. Надяваме се феновете да бъдат всеки път на стадиона. Те са нашият 12-и играч", каза Иванов.