Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
Борис Иванов: Всеки мач е като финал

  • 16 апр 2026 | 19:00
  • 296
  • 0

Защитникът на Спартак (Варна) Борис Иванов сподели мнението си след нулевото равенство със Септември (София) в "Драгалевци". Бранителят на "соколите" заяви, че всички в отбора са наясно, че оттук нататък всеки мач за тях е като финал.

"Знаем, че всеки мач ни е много труден. Излязохме за победа. С малко повече късмет може би щяхме да стигнем до трите точки. Колективът в отбора е много добър. Вече съм спокоен, всеки помага на всеки. Няма от какво да се притесняваме.

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но "соколите" са с едни гърби напред в битката за оцеляване
Имаме големи шансове. Влизаме със самочувствие. Знаем, че всеки мач е като финал. Трябва да даваме всичко от себе си, за да постигнем това, за което сме се събрали. Надяваме се феновете да бъдат всеки път на стадиона. Те са нашият 12-и играч", каза Иванов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

  • 16 апр 2026 | 15:15
  • 720
  • 0
Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

Вижте как върви строежът на "Армията" към днешна дата

  • 16 апр 2026 | 15:11
  • 6756
  • 34
Сакалиев с призив към бургаската публика

Сакалиев с призив към бургаската публика

  • 16 апр 2026 | 14:05
  • 889
  • 2
Още двама от Левски извън строя

Още двама от Левски извън строя

  • 16 апр 2026 | 13:39
  • 11256
  • 4
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 16 апр 2026 | 19:50
  • 13360
  • 11
От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

От Спартак (Москва) отрекоха за интерес към Лапоухов

  • 16 апр 2026 | 13:21
  • 908
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 26164
  • 49
Монтана 0:0 Славия, без голове до почивката

Монтана 0:0 Славия, без голове до почивката

  • 16 апр 2026 | 20:15
  • 4531
  • 7
Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 65425
  • 376
Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 10283
  • 18
Изиграха се четири мача от Втора лига

Изиграха се четири мача от Втора лига

  • 16 апр 2026 | 19:50
  • 13360
  • 11
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 19195
  • 59