  Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

Германският Кьолн ще предложи нов договор на трансферната цел на английския Брайтън - Саид Ел Мала, съобщи президентът на отбора Йорн Щробе, цитиран от Sky Sports. Той играе от две години за "козлите" и настоящото му споразумение изтича през лятото на 2030.  Ел Мала, на 19 години, има 29 мача през този сезон в Бундеслигата и играе предимно като ляво крило.

"Разбира се, че той ще получи оферта за нов договор. Тя ще бъде с подобрени условия, не само финансови. Ние можем да му предложим среда, в която да се развива по правилния начин. Той е много млад футболист, но притежава огромен талант и вече го е доказал", каза Щробе за подкаста L'Immo. Ел Мала, който е представян от родителите си, е съгласен да бъде продаден в Брайтън. Според различни информации, германците ще търсят поне 30 милиона евро за правата на футболиста, който има 11 гола през сезона, въпреки че е титуляр в половината от изиграните мачове.

Снимки: Imago

