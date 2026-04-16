Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

Германският Кьолн ще предложи нов договор на трансферната цел на английския Брайтън - Саид Ел Мала, съобщи президентът на отбора Йорн Щробе, цитиран от Sky Sports. Той играе от две години за "козлите" и настоящото му споразумение изтича през лятото на 2030. Ел Мала, на 19 години, има 29 мача през този сезон в Бундеслигата и играе предимно като ляво крило.

"Разбира се, че той ще получи оферта за нов договор. Тя ще бъде с подобрени условия, не само финансови. Ние можем да му предложим среда, в която да се развива по правилния начин. Той е много млад футболист, но притежава огромен талант и вече го е доказал", каза Щробе за подкаста L'Immo. Ел Мала, който е представян от родителите си, е съгласен да бъде продаден в Брайтън. Според различни информации, германците ще търсят поне 30 милиона евро за правата на футболиста, който има 11 гола през сезона, въпреки че е титуляр в половината от изиграните мачове.

Снимки: Imago