  3. Бризбън 2032 няма да мести гребането въпреки крокодилите и силните течения в река Фицрой

Бризбън 2032 няма да мести гребането въпреки крокодилите и силните течения в река Фицрой

  • 16 апр 2026 | 15:43
Бризбън 2032 няма да мести гребането въпреки крокодилите и силните течения в река Фицрой

Организаторите на Олимпийските игри в Бризбън през 2032-а година не търсят на алтернативи на река Фицрой за провеждането на състезанията от турнира по гребане, въпреки че мястото в централен Куийнсленд е известно със силни течения и опасност от нападение на крокодили, пише Ройтерс.

Олимпийският шампион Дрю Гин предупреди, че заради теченията някои гребци ще бъдат поставени в неравностойно положение с разпределението на коридорите за състезанията. Общинският съвет в северен Бризбейн дори предложи надпреварите да бъдат провеждани на различно място, в залива Мортън.

Представителят на щатската управа в Куйнсленд Тим Мандър обаче каза, че организаторите не разглеждат различни предложения от Фицрой.

"Вече е решено и не търсим алтернативи. Гребането ще бъде проведено в Рокхамптън. Няма смисъл да преглеждаме различни опции, защото сме уверени в нашето решение", каза той в отговор на молба, подписана от над 500 гребци през миналия месец.

Очаква се в близките седмици мястото за провеждане на турнира по гребане да бъде проверено и оценено от експерти на Международната федерация по гребане.

