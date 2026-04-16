Пьотр Нестеров в топ 8 в Монастир след трисетова победа

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №7 в схемата българин победи във втория кръг с 6:3, 2:6, 6:1 Александър Обрио (Франция). Срещата продължи 83 минути.

23-годишният Нестеров проби за 2:1 в началото на мача, а след още един пробив във дедевият гейм спечели първия сет с 6:3. Българинът обаче изостана с 1:5 във втората част, която загуби с 2:6. Националът дръпна с 3:0 в третата решителна част, а след още една печеливши серия от три гейма триумфира с крайното 3:1.

На четвъртфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу победителя от мача между Джон Ечеверия Испания и Скандер Мансури Тунис.

Българинът участва и в надпреварата на двойки. Срещата на Нестеров и Лука Потенца (Италия), поставени под №2 в схемата, срещу Хорхе Планс (Испания) и Кристофър Сусу (Австрия) беше прекъсната във вторник при резултат 0:3 в първия сет и ще бъде доиграна днес.