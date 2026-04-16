  "Планета Атлетика" бе представена в училище в Ямбол

"Планета Атлетика" бе представена в училище в Ямбол

"Планета Атлетика" бе представена в училище в Ямбол

Програмата за детска атлетика “Планета Атлетика“ зарадва над 200 деца в основно училище “Любен Каравелов“ в Ямбол на 15 април. Екип на Българска федерация лека атлетика под ръководството на Андрей Рангелов, председателят на общинския съвет в Ямбол Антон Шиков, треньорката от атлетически клуб Тунджа-Ямбол Полина Тодорова и учители от учебното заведение организираха игри за всички ученици от трети и четвърти клас.

Децата участваха в отборни игри с много емоции, а част от тях заявиха желание да се запишат в подготвителните групи по атлетика в града. Всички деца бяха наградени с грамоти, стикери и ваучери за спортна екипировка. Програмата “Планета Атлетика“ се реализира от Българска федерация лека атлетика с помощта на Министерството на младежта и спорта. В Ямбол ще се проведе и втория кръг от веригата “А1 атлетика за младежи“ на 16 април, както и атлетическия пробег “Ямбол рън“ на 17 април.

Още от Лека атлетика

Гаут Гаут ще направи своя дебют в Диамантената лига в Осло

Треньорите на Ходжкинсън искат да видят 1:53 преди атака на световния рекорд

Треньорите на Ходжкинсън искат да видят 1:53 преди атака на световния рекорд

Диамантената лига ще увеличи наградния си фонд в някои състезания през 2026 г.

Диамантената лига ще увеличи наградния си фонд в някои състезания през 2026 г.

Лукан ще гони бързо време на 10-километровото бягане в Ларедо

Лукан ще гони бързо време на 10-километровото бягане в Ларедо

Интересни факти за Нафисату Тиам

Интересни факти за Нафисату Тиам

Сияна Бръмбарова: Тренирам и двете дисциплини за Световното в Орегон

Сияна Бръмбарова: Тренирам и двете дисциплини за Световното в Орегон

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

