"Планета Атлетика" бе представена в училище в Ямбол

Програмата за детска атлетика “Планета Атлетика“ зарадва над 200 деца в основно училище “Любен Каравелов“ в Ямбол на 15 април. Екип на Българска федерация лека атлетика под ръководството на Андрей Рангелов, председателят на общинския съвет в Ямбол Антон Шиков, треньорката от атлетически клуб Тунджа-Ямбол Полина Тодорова и учители от учебното заведение организираха игри за всички ученици от трети и четвърти клас.

Децата участваха в отборни игри с много емоции, а част от тях заявиха желание да се запишат в подготвителните групи по атлетика в града. Всички деца бяха наградени с грамоти, стикери и ваучери за спортна екипировка. Програмата “Планета Атлетика“ се реализира от Българска федерация лека атлетика с помощта на Министерството на младежта и спорта. В Ямбол ще се проведе и втория кръг от веригата “А1 атлетика за младежи“ на 16 април, както и атлетическия пробег “Ямбол рън“ на 17 април.