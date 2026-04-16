Скандал в Гърция: Прекратиха първия финален мач на Христова и Атинайкос

Първият мач от финалната серия в гръцкото баскетболно първенство при жените между Атинайкос на националката Борислава Христова и Панатинайкос беше прекратен на почивката.

Двубоят приключи преждевременно при резултат 44:36 за домакините от Атинайкос на почивката, след като отборът на Панатинайкос реши да не излезе на терена за второто полувреме. Причината бе, че множество привърженици на "зелените", със закупени билети за срещата, не бяха допуснати в залата.

Борислава Христова имаше 9 точки, 2 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 15 минути на терена през първото полувреме.

Резултатът в серията преди този сблъсък бе 1-1 победи, тъй като съперниците влязоха във финала с по една победа помежду си от редовния сезон, а тимът на Атинайкос има домакинско предимство. Играе се до три успеха от пет възможни мача.

Гостите излязоха от съблекалнята, само за да извикат "Панатинайкос" и да си тръгнат.

Предстои да бъде обявено официалното решение на Гръцката баскетболна федерация по казуса, като се очаква Атинайкос да бъде обявен за шампион.