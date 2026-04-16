Продължават ремонтите на пътищата за Giro d'Italia

Столична община продължава ремонтните дейности по ключови пътни участъци, свързани с домакинството на Giro d’Italia в София, съобщиха от общинската администрация. Столицата ще посрещне третия етап на едно от най-престижните велосипедни състезания в света на 10 май.

През тази седмица строителни екипи извършват ремонтни дейности по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Самоковско шосе“. Работата е насочена към подобряване на пътната настилка и повишаване на безопасността на движението.

Ремонтите обхващат участъка по бул. „Самоковско шосе“ от софийския околовръстен път до бул. „Копенхаген“, както и по бул. „Цариградско шосе“ – от бул. „Копенхаген“ до площад „На авиацията“. Извършва се ремонт на дъждоприемни шахти и се отстраняват локални неравности по настилката с цел подобряване на експлоатационното ѝ състояние и осигуряване на по-добри условия за движение.

Ремонтът на бул. „Самоковско шосе“, който се изпълнява в двете пътни платна, е във финален етап, като към момента се извършват довършителни дейности, уточниха от Столична община.

Дейностите се изпълняват поетапно, без пълно спиране на трафика, но с временно стесняване на пътните ленти. Организацията на работа е съобразена с избягване на часовете с интензивно движение, като се работи и през нощта. По бул. „Цариградско шосе“ ремонтите се извършват основно в бус лентата в посока към центъра.

Миналата седмица ремонтни дейности бяха извършвани от строителни екипи по бул. „Цариградско шосе“ в участъка от Орлов мост до бул. „Васил Левски“.

Възможни са временни затруднения в движението, предупреждават от Столичната община и призовават водачите да шофират с повишено внимание и да използват алтернативни маршрути.

Giro d'Italia 2026 ще включва три етапа в България, които обхващат повече от 600 км и включват общини от Несебър до София.

През миналата седмица Българската телеграфна агенция (БТА) представи новата си рубрика „Giro d’Italia 2026 – С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“, посветена на домакинството на България на три етапа от колоездачното състезание „Обиколката на Италия“, което ще премине през страната от 8 до 10 май 2026 г.