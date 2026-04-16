Продължават ремонтите на пътищата за Giro d'Italia

Столична община продължава ремонтните дейности по ключови пътни участъци, свързани с домакинството на Giro d’Italia в София, съобщиха от общинската администрация. Столицата ще посрещне третия етап на едно от най-престижните велосипедни състезания в света на 10 май.

През тази седмица строителни екипи извършват ремонтни дейности по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Самоковско шосе“. Работата е насочена към подобряване на пътната настилка и повишаване на безопасността на движението.

Ремонтите обхващат участъка по бул. „Самоковско шосе“ от софийския околовръстен път до бул. „Копенхаген“, както и по бул. „Цариградско шосе“ – от бул. „Копенхаген“ до площад „На авиацията“. Извършва се ремонт на дъждоприемни шахти и се отстраняват локални неравности по настилката с цел подобряване на експлоатационното ѝ състояние и осигуряване на по-добри условия за движение.

Ремонтът на бул. „Самоковско шосе“, който се изпълнява в двете пътни платна, е във финален етап, като към момента се извършват довършителни дейности, уточниха от Столична община.

Дейностите се изпълняват поетапно, без пълно спиране на трафика, но с временно стесняване на пътните ленти. Организацията на работа е съобразена с избягване на часовете с интензивно движение, като се работи и през нощта. По бул. „Цариградско шосе“ ремонтите се извършват основно в бус лентата в посока към центъра.

Миналата седмица ремонтни дейности бяха извършвани от строителни екипи по бул. „Цариградско шосе“ в участъка от Орлов мост до бул. „Васил Левски“.

Възможни са временни затруднения в движението, предупреждават от Столичната община и призовават водачите да шофират с повишено внимание и да използват алтернативни маршрути.

Giro d'Italia 2026 ще включва три етапа в България, които обхващат повече от 600 км и включват общини от Несебър до София.

През миналата седмица Българската телеграфна агенция (БТА) представи новата си рубрика „Giro d’Italia 2026 – С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“, посветена на домакинството на България на три етапа от колоездачното състезание „Обиколката на Италия“, което ще премине през страната от 8 до 10 май 2026 г.

Индийска звезда спечели драматично Турнира на претендентките

Индийска звезда спечели драматично Турнира на претендентките

  • 16 апр 2026 | 09:28
  • 2986
  • 2
Ангел Русев атакува шеста титла на Европа - може да задмине много големи имена в щангите

  • 15 апр 2026 | 17:21
  • 4039
  • 0
Заради изборите Шумен 61 ще играе със Спартак Варна в Кубрат

  • 15 апр 2026 | 16:47
  • 798
  • 0
Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

  • 15 апр 2026 | 15:51
  • 12431
  • 12
Шест състезателки с шанс за победата в Турнира на претендентките

  • 15 апр 2026 | 15:15
  • 668
  • 0
Исторически триумф за Синдаров в Турнира на претендентите

  • 15 апр 2026 | 14:40
  • 1970
  • 1
Виж всички

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 35028
  • 204
Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

  • 16 апр 2026 | 11:33
  • 5932
  • 26
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 9342
  • 19
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 11155
  • 28
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 6801
  • 12
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 6453
  • 12