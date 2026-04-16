  НБА тресна солена глоба на ЛаМело Бол

  • 16 апр 2026 | 11:26
Националната баскетболна асоциация (НБА) глоби звездата на Шарлът Хорнетс ЛаМело Бол с общо 60 хиляди долара за два различни инцидента, случили се по време на и след двубоя срещу Маями Хийт от плей-ин турнира, съобщава ESPN.

24-годишният гард е санкциониран с 35 хиляди долара за действието си срещу центъра на Маями - Бам Адебайо, който нарани кръста си и не се завърна в игра. В изявлението на Лигата пише, че Бол е „създал сериозен риск за контузия“ на Адебайо, но по време на самия мач в ситуацията не беше отсъдено нарушение.

Впоследствие ЛаМело Бол вкара победния кош при 4,7 оставащи секунди за крайния успех със 127:126 след продължение, но чак при преразглеждане на инцидента след срещата беше решено, че действието на играча на Хорнетс е равносилно на грубо нарушение.

В допълнение към тази глоба, НБА санкционира Бол с още 25 хиляди долара за използване на нецензурен език по време на интервюто му след двубоя.

В петък тимът на Шарлът ще спори срещу Орландо Меджик за последното осмо място в плейофите на Източната конференция.

Още от Баскетбол

Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха негативната си серия в Бундеслигата

Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха негативната си серия в Бундеслигата

  • 16 апр 2026 | 08:40
  • 365
  • 0
Болезнен обрат приключи сезона за Клипърс, Филаделфия се класира за плейофите

Болезнен обрат приключи сезона за Клипърс, Филаделфия се класира за плейофите

  • 16 апр 2026 | 08:08
  • 5101
  • 1
Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

  • 15 апр 2026 | 14:17
  • 7279
  • 22
Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

  • 15 апр 2026 | 12:47
  • 827
  • 0
Варна ще бъде домакин на турнира за Купата на БФБаскетбол при юношите

Варна ще бъде домакин на турнира за Купата на БФБаскетбол при юношите

  • 15 апр 2026 | 12:41
  • 788
  • 1
Стеф Къри: Трябва да бъдат махнати 10 мача от програмата

Стеф Къри: Трябва да бъдат махнати 10 мача от програмата

  • 15 апр 2026 | 12:37
  • 1378
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 23807
  • 117
Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

  • 16 апр 2026 | 11:33
  • 2638
  • 15
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 4713
  • 9
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 7476
  • 13
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 5693
  • 10
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5706
  • 11