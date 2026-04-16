НБА тресна солена глоба на ЛаМело Бол

Националната баскетболна асоциация (НБА) глоби звездата на Шарлът Хорнетс ЛаМело Бол с общо 60 хиляди долара за два различни инцидента, случили се по време на и след двубоя срещу Маями Хийт от плей-ин турнира, съобщава ESPN.

24-годишният гард е санкциониран с 35 хиляди долара за действието си срещу центъра на Маями - Бам Адебайо, който нарани кръста си и не се завърна в игра. В изявлението на Лигата пише, че Бол е „създал сериозен риск за контузия“ на Адебайо, но по време на самия мач в ситуацията не беше отсъдено нарушение.

Впоследствие ЛаМело Бол вкара победния кош при 4,7 оставащи секунди за крайния успех със 127:126 след продължение, но чак при преразглеждане на инцидента след срещата беше решено, че действието на играча на Хорнетс е равносилно на грубо нарушение.

В допълнение към тази глоба, НБА санкционира Бол с още 25 хиляди долара за използване на нецензурен език по време на интервюто му след двубоя.

В петък тимът на Шарлът ще спори срещу Орландо Меджик за последното осмо място в плейофите на Източната конференция.