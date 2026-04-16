  В САЩ следят ситуацията около шефа на оргкомитета на Лос Анджелис 2028 и скандала "Епстийн"

В САЩ следят ситуацията около шефа на оргкомитета на Лос Анджелис 2028 и скандала “Епстийн”

  • 16 апр 2026 | 11:18
Олимпийският и параолимпийски комитет на САЩ (USOPC) обяви, че следи отблизо ситуацията около председателя на организационния комитет на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 Кейси Васерман, отбелязвайки по-умерена позиция, след като организаторите публично го подкрепиха по-рано тази година.

Коментарите идват след публикуването на досиета на Министерството на правосъдието на САЩ през януари, свързани с покойния Джефри Епстийн, които съдържаха препратки към Васерман.

„Активно ангажирахме и изслушахме нашите заинтересовани страни, включително спортисти, и следим отблизо въздействието върху нашата общност. Споделихме и опасенията си директно с борда на LA28, който е отговорен за определянето кой ще бъде негов председател“, каза председателят на USOPC Джин Сайкс пред медиите по време на конферентен разговор.

Главният изпълнителен директор на LA28 Рейнолд Хувър заяви през февруари, че подкрепя Васерман и че спонсорите не са изразили опасения, добавяйки по това време, че не е имало прекъсване на дейността. Сайкс каза, че ръководството на LA28 продължава да постига „много солиден“ напредък в планирането и партньорствата, със силна подкрепа от търговски и публични заинтересовани страни.

Ръководителите на USOPC посочиха силното търсене на билети за Игрите през 2028-а след стартирането на продажба им през миналата седмица. Тя започна по целия свят след рекордна местна предварителна продажба, въпреки че някои фенове съобщиха за „високи цени, такси за обслужване“ и ограничена наличност.

Сайкс каза, че организаторите са положили усилия да предложат различни ценови диапазони, включително повече от един милион билети на ниски цени.

„Имаше процес на регистрация в продължение на месец. Имаха огромен брой регистрации . . . и билетите се продават със забележителна скорост“, коментира той, цитиран от агенция Ройтерс.

„Очевидно има някои билети, които са скъпи, но положихме големи усилия да имат билети на ниски цени. Има един милион билета на цена от 28 долара, така че знам, че обмисляме всичко, за да са удовлетворени зрителите", заяви председателят на USOPC.

Сайкс също така отговори на критиките относно таксата за обслужване от 24%, приложена към покупката на билети, описвайки я като стандартна практика, и каза, „че организаторите са били наясно с негативната реакция и са обсъдили проблема подробно.“

