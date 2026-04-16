Филаделфия се класира за плейофите в НБА с успех над Орландо

Филаделфия 76ърс спечели със 107:97 двубоя срещу Орландо Меджик за седмото място в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Така Сиксърс си осигуриха сблъсък срещу историческия си съперник Бостън Селтикс в първия кръг от същинските плейофи.

Без да изпуснат водачеството през второто полувреме, играчите на старши треньора Ник Нърс се справиха с предизвикателството, отправено от съперниците им от Орландо. В средата на заключителната четвърт Меджик се доближиха на само една точка при резултат 86:87, но със серия от 20:11 Сиксърс затвориха срещата.

Тимът от щата Пенсилвания се завърна в плейофите, след като през миналия сезон завърши извън местата, даващи право на участие в тях. Серията срещу Бостън ще бъде първа за Филаделфия срещу този съперник, откакто двата отбора се срещнаха в полуфиналите на Изток през сезон 2022/23, когато „келтите“ спечелиха с 4:3 двубоя.

— NBA (@NBA) April 16, 2026

Тайрийз Макси беше ключов за победата в отсъствието на Джоел Ембийд, отбелязвайки 31 точки, след като и в редовната кампания беше в ролята на лидер за тима си. Ви Джей Еджкомб допринесе с 19 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, а Кели Убре Джуниър също записа 19 точки. Пол Джордж се отчете с 16, а Андре Дръмънд постигна дабъл-дабъл от 14 точки и 10 борби.

— NBA (@NBA) April 16, 2026

За отбора на Орландо Меджик, който ще спори срещу Шарлът Хорнетс за последното място в плейофната схема на Източната конференция в петък, най-резултатен беше Дезмънд Бейн с 34 точки. Паоло Банкеро добави 18, Антъни Блек реализира 13, а Франц Вагнер - 12.