  3. Валерия Гърневска продължава напред в Словакия

Валерия Гърневска продължава напред в Словакия

  • 16 апр 2026 | 08:55
  • 179
  • 0
Валерия Гърневска продължава напред в Словакия

Валерия Гърневска се класира за осминафиналите на сингъл при девойките на турнир от категория J200 от ITF в Словакия.

17-годишната българка победи във втория кръг с 6:2, 6:2 седмата поставена в схемата Кори Монтоя (САЩ). На старта на турнира Гърневска елиминира представителката на домакините Лилиен Кубалова с 6:1, 7:5. За място на четвъртфиналите тя ще играе срещу Соня Депесова (Словакия).

В надпреварата на двойки Гърневска и Влада Разина (Русия) загубиха във втория кръг с 1:6, 6:3, 7:10 от петите поставени Нехир Доган (Турция) и Фабиола Марино (Италия).

