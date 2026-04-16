Невен Венков: Закономерно бихме с много

Черноломец (Попово) отнесе гостуващия му Спартак II (Варна) със 7:1. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Невен Венков, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Закономерно постигнахме убедителна победа. Влязохме в мача с много настроение, атакувахме непрестанно и не случайно стигнахме до такъв резултат. Отбелязахме многои хубави голове след добри комбинации. Доволен съм от начина, по който момчетата подходиха към мача, от тяхното старание и желание за игра, което всеки един демонстрира“.

