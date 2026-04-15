Мария Шарапова започва подкаст

Мария Шарапова навлиза в света на подкастите. Членката на "Залата на славата" и петкратна шампионка от "Големия шлем" в тура на WTA ще дебютира новия си подкаст „Pretty Tough“ (доста тежко) на 22 април съвместно с Vox Media.

Introducing Pretty Tough, my new show about the pursuit of excellence, without apology. It challenges how we discuss female ambition and explores the multitudes that make us.



Episode 1 releases on April 22.… pic.twitter.com/NwOUOXiS6L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 15, 2026

Той ще бъде достъпен в различни подкаст платформи, като нови епизоди ще излизат всяка сряда.

„Представям ви "Pretty Tough" – моето ново предаване за преследването на съвършенството без извинения. То предизвиква начина, по който говорим за женската амбиция, и изследва многопластовостта, която ни изгражда“, написа Шарапова в социалните мрежи.

Съдейки по предварителния откъс, Шарапова ще разговаря с различни успешни жени, които „са си дали разрешение да мечтаят, да действат и да вярват в повече от това, което другите мислят за тях“, и са изградили кариерите си по свои собствени правила. Първите епизоди ще включват многократно награждаваната актриса Зои Салдана, миноритарния собственик на Лос Анджелис Лейкърс Джини Бъс, както и американската актриса и комедиантка Челси Хандлър.

Шарапова стартира това ново начинание няколко месеца след като беше приета в Международната зала на славата на тениса в Нюпорт, щата Роуд Айлънд, през август миналата година. В кариерата си тя постига „кариерен голям шлем“, печели 36 титли на сингъл и за първи път достига №1 в света едва на 18 години.

„Pretty Tough“ ще бъде поредният подкаст, воден от бивши или настоящи звезди от WTA. Серина и Винъс Уилямс стартираха своя подкаст „Stockton Street“ миналия септември, докато „Player’s Box“ – с участието на Мадисън Кийс, Джесика Пегула, Дженифър Брейди и Дезире Кравчик – предлага по-неформален хумор и поглед зад кулисите.