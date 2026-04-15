Нестеров се класира за втория кръг в Монастир

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 7 Нестеров надделя над френския квалификант Никола Робер с 5:7, 7:6(5), 7:5 в маратонски мач, продължил 3:47 часа.

19-годишният Робер взе първия сет с единствен брейк в 12-ия гейм. Във втората част Нестеров пропиля два пробива аванс при 5:2 гейма и допусна изравняване, след което в тайбрека успяха да вземе последните три разигравания, с което все пак изравни резултата след 7:5 точки.

В решаващия трети сет 23-годишният българин водеше с 4:2, но допусна обрат, като при 5:4 Робер дори сервираше за мача, но не се възползва. При 6:5 и подаване на французина Нестеров пропусна първите си четири мачбола, но при петия спечели директна точка с прецизен ретур, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналите той ще играе срещу друг французин - Александър Обрио.

В надпреварата на двойки Нестеров и Лука Потенца, втори поставени, трябва да доиграят по-късно днес срещата си от първия кръг срещу Хорхе Планс (Испания) и Кристофър Сусу (Австралия), която беше прекъсната вчера при 3:0 гейма за Планс и Сусу в първия сет.