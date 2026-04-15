  Бен Шелтън е четвъртфиналист в Мюнхен

Бен Шелтън е четвъртфиналист в Мюнхен

  • 15 апр 2026 | 18:21
Бен Шелтън е четвъртфиналист в Мюнхен

Миналогодишният финалист Бен Шелтън (САЩ) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите АТР 500 в Мюнхен (Германия) с награден фонд 2,56 милиона евро.

Поставеният под номер 2 американец се справи с участващия с "уайлд кард" Александър Блокс (Белгия) с 6:4, 7:6(8) за час и 46 минути игра.

Един брейк при 4:4 гейма в първия сет беше достатъчен на 23-годишния Шелтън, за да вземе аванс в резултата. Втора част премина без пробиви, като американецът триумфира в оспорвания тайбрек с 10:8 точки, отразявайки и сетбол при 6:7 на собствен сервис.

Следващият съперник на Шелтън ще бъде Жоао Фонсека (Бразилия), който във втория кръг елиминира без съществени затруднения седмия в схемата Артюр Риндеркнех (Франция) с 6:3, 6:2.

Бившият номер 3 в света Стефанос Циципас (Гърция) отпадна от Фабиан Марожан (Унгария) с 6:3, 6:7(5), 4:6 в мач от първия кръг, който се доигра, след като беше прекратен вчера при 2:2 в решаващия сет заради недостатъчно светлина на корта.

Снимки: Imago

