  3. Противоречиво име ще играе със s1mple и electroNic по време на IEM Атланта

Противоречиво име ще играе със s1mple и electroNic по време на IEM Атланта

  • 15 апр 2026 | 17:39
По-рано днес от отбора на легендите s1mple и electroNic - BC.Game, се разделиха с дуото Кристофър "MUTiRiS" Фернандес и Антонио "aragornN" Барбоса, както Sportal.bg вече съобщи.

Отборът на легендите s1mple и electroNic се разделя с двама португалци

От клуба разкриха първият заместник, който ще бъде Майдар "nocries" Балданов. 19-годишният монголец ще се състезава за тима по време на IEM Атланта.

nocries е противоречиво име, като в миналото бе обвиняван в използване на хакове, но впоследствие доказа, че всичко е благодарение на невиждан талант, след като бе повикан в централата на FACEIT.

