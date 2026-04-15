  Заради изборите Шумен 61 ще играе със Спартак Варна в Кубрат

Заради изборите Шумен 61 ще играе със Спартак Варна в Кубрат

  15 апр 2026 | 16:47
Шумен 61 ще играе със Спартак Варна първи двубой от полуфиналните плейофи в хандбалния шампионат при мъжете в Кубрат на 18 април, от 15:00 часа, тъй като зала “Арена Шумен” е ангажирана заради парламентарните избори, съобщиха днес от пресслужбата на хандбалния клуб в Шумен.

Реваншът ще бъде във Варна на 25 април, а при равенство в серията съперниците ще се срещнат в трети решителен мач на 29-ти този месец.

Съперници в другия полуфинален плейоф са Локомотив Горна Оряховица и Фрегата Бургас. Победителите в полуфиналните серии влизат в пряк сблъсък за титлата, където по регламент също се играе до две победи от три мача, припомниха от пресслужбата на хандбалния клуб в Шумен.

Локомотив Горна Оряховица спечели купата на България по хандбал за мъже за втори път в историята си, след като на 5 април победи във финалния мач отбора на Шумен 61 в зала „Арена Шумен“ с 22:21 (11:8). Спартак Варна завоюва бронзовите медали в турнира за купата след победа в мача за третото място над миналогодишния носител на трофея Фрегата с 27:25 (14:14).

