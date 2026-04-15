Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Някой трябва да развали купона на Синер и Алкарас

  • 15 апр 2026 | 16:10
  • 139
  • 0
Някой трябва да развали купона на Синер и Алкарас

Джон Макенроу говори за актуалната ситуация в тениса и съперничеството между двамата най-добри в света в момента – Яник Синер и Карлос Алкарас. Джон Макенроу подчерта, че трябва възможно най-скоро да се появи някой, който да развали "купона" на Яник Синер и Карлос Алкарас, защото в противен случай тенисът ще стане скучен.

Италианецът и испанецът си поделиха последните девет трофея от Големия шлем, като един от двамата спечели 20 от последните турнири, в които и двамата участваха.

"За да продължи тенисът да се развива, ни е необходим този трети човек, а може би и четвърти. Необходим е още един голям играч, а може би и двама, за да бъде тенисът още по-интересен", каза Макенроу.

Седемкратният шампион от Големия шлем отпреди половин век казва, че такива неща вече са се случвали, като дава своя пример:

"Спомням си, когато аз израствах, Бьорн Борг и Джими Конърс бяха двамата най-големи шампиони и всички говореха само за тях. Моята цел беше да се доближа до тях."

Има и още по-добър пример с Новак Джокович.

"Новак Джокович премина през подобна ситуация. Винаги главни бяха Рафаел Надал и Роджър Федерер, докато той не се появи", каза Макенроу.

Следвай ни:

Ива Иванова се пребори за трисетова победа в Монастир

  • 15 апр 2026 | 14:28
  • 324
  • 0
  • 15 апр 2026 | 14:23
  • 600
  • 0
  • 15 апр 2026 | 14:19
  • 438
  • 0
  • 15 апр 2026 | 13:30
  • 806
  • 1
  • 15 апр 2026 | 08:46
  • 614
  • 0
  • 15 апр 2026 | 03:55
  • 1575
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 7189
  • 3
  • 15 апр 2026 | 14:21
  • 5121
  • 7
  • 15 апр 2026 | 15:51
  • 2094
  • 2
  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 8663
  • 23
  • 15 апр 2026 | 14:17
  • 3156
  • 13
  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 20453
  • 45