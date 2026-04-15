Някой трябва да развали купона на Синер и Алкарас

Джон Макенроу говори за актуалната ситуация в тениса и съперничеството между двамата най-добри в света в момента – Яник Синер и Карлос Алкарас. Джон Макенроу подчерта, че трябва възможно най-скоро да се появи някой, който да развали "купона" на Яник Синер и Карлос Алкарас, защото в противен случай тенисът ще стане скучен.



Италианецът и испанецът си поделиха последните девет трофея от Големия шлем, като един от двамата спечели 20 от последните турнири, в които и двамата участваха.

"За да продължи тенисът да се развива, ни е необходим този трети човек, а може би и четвърти. Необходим е още един голям играч, а може би и двама, за да бъде тенисът още по-интересен", каза Макенроу.

Седемкратният шампион от Големия шлем отпреди половин век казва, че такива неща вече са се случвали, като дава своя пример:



"Спомням си, когато аз израствах, Бьорн Борг и Джими Конърс бяха двамата най-големи шампиони и всички говореха само за тях. Моята цел беше да се доближа до тях."



Има и още по-добър пример с Новак Джокович.

"Новак Джокович премина през подобна ситуация. Винаги главни бяха Рафаел Надал и Роджър Федерер, докато той не се появи", каза Макенроу.