  Ива Иванова се пребори за трисетова победа в Монастир

Ива Иванова се пребори за трисетова победа в Монастир

Ива Иванова се пребори за трисетова победа в Монастир

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 в схемата българка победи Мари Виле (Франция) с 2:6, 6:3, 6:2 за близо два часа игра.

Иванова загуби първия сет, но в следващите две части доминираше и без проблеми стигна до крайния успех.

Следващата й съперничка ще бъде италианката Виола Бедини, "щастлива-губеща" от квалификациите.

Още една българка ще участва в надпреварата - Йоана Константинова, която по-късно излиза срещу италианската квалификантка Денизе Валенте.

Константинова ще играе и на двойки заедно с Ада Кумрю (Турция), а двете са поставени под номер 4 в схемата.

Още от Тенис

Валерия Гърневска започна с победи на сингъл и двойки на турнир от ITF в Словакия

Валерия Гърневска започна с победи на сингъл и двойки на турнир от ITF в Словакия

Рубльов преодоля първия кръг в Барселона

Рубльов преодоля първия кръг в Барселона

Каратанчева с безславно отпадане във Флорида

Каратанчева с безславно отпадане във Флорида

Лейла Фернандес стигна втория кръг в Щутгарт

Лейла Фернандес стигна втория кръг в Щутгарт

На Григор ще му се наложи да играе квалификации в Рим

На Григор ще му се наложи да играе квалификации в Рим

Двукратният шампион Карлос Алкарас стартира с успех в Барселона

Двукратният шампион Карлос Алкарас стартира с успех в Барселона

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

