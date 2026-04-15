Ива Иванова се пребори за трисетова победа в Монастир

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 в схемата българка победи Мари Виле (Франция) с 2:6, 6:3, 6:2 за близо два часа игра.

Иванова загуби първия сет, но в следващите две части доминираше и без проблеми стигна до крайния успех.

Следващата й съперничка ще бъде италианката Виола Бедини, "щастлива-губеща" от квалификациите.

Още една българка ще участва в надпреварата - Йоана Константинова, която по-късно излиза срещу италианската квалификантка Денизе Валенте.

Константинова ще играе и на двойки заедно с Ада Кумрю (Турция), а двете са поставени под номер 4 в схемата.