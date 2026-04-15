  Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

  • 15 апр 2026 | 14:17
Георги Глушков няма да се кандидатира за президент на Българска федерация по баскетбол на предстоящото Изборно събрание на 5 октомври. Това обяви днес самият той на проведеното Общо събрание на централата в зала "Триадица".

Глушков слага край на ръководството си на федерацията след 15 години начело в рамките на три мандата. Той пое БФ Баскетбол през 2011-та и бе начело досега с кратко прекъсване през 2024-та, когато беше служебен министър на спорта в правителството на Димитър Главчев.

Засега Орлин Атанасов е единственият официално заявен кандидат за наследник на Глушков.

Портланд се класира за плейофите, сезонът за Маями приключи

Георги Глушков връчи на кмета на Монтана Златко Живков Златна топка

Баскетболистките на Монтана 2003 започнаха с успех срещу Рилски спортист защитата на титлата на България

Саша Обрадович преди ключовия мач с Реал: Важно е да сме спокойни

Юлияна Вълчева: Имахме доста по-големи очаквания

Две от звездите на ПАО разкриха историята на татусите си

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

