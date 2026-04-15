Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

Георги Глушков няма да се кандидатира за президент на Българска федерация по баскетбол на предстоящото Изборно събрание на 5 октомври. Това обяви днес самият той на проведеното Общо събрание на централата в зала "Триадица".

Глушков слага край на ръководството си на федерацията след 15 години начело в рамките на три мандата. Той пое БФ Баскетбол през 2011-та и бе начело досега с кратко прекъсване през 2024-та, когато беше служебен министър на спорта в правителството на Димитър Главчев.

Засега Орлин Атанасов е единственият официално заявен кандидат за наследник на Глушков.