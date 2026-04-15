Бивш халф на Ливърпул и Нюкасъл се хвърли в треньорството в Саудитска Арабия

Полузащитникът Джонджо Шелви се оттегли от професионалния футбол на 34-годишна възраст и се насочи директно към треньорството, поемайки третодивизионния ФК Арабиан Фалконс от Обединените Арабски Емирства. По време на състезателната си кариера бившият национал на Англия игра за отбори от Висшата лига, включително Ливърпул, Суонзи Сити, Нюкасъл Юнайтед и Нотингам Форест, като същевременно записа шест мача за държавния тим на родината си. Шелви подписа с базирания в Дубай състав през септември миналата година, пристигайки от Бърнли и изигра осем срещи през сезон 2025/2026. „Амбицията ми е да се изкача до самия връх на треньорството и това е перфектният проект, за да докажа себе си и на какво съм способен“, заяви Джонджо Шелви.