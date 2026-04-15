Варна ще бъде домакин на турнира за Купата на БФБаскетбол при юношите

  • 15 апр 2026 | 12:41
Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) обяви, че и тази година ще проведе турнир за Купата на БФБаскетбол при юношите, който ще се състои във Варна.

Надпреварата ще се проведе на 21 и 22 април в зала "Христо Борисов".

Участие в турнира ще вземат отборите на ЦСКА, Шумен, Черно море Тича и Миньор 2015.

Програма за Купата на БФБаскетбол:

Мач Начален час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала

21 април (вторник):

Полуфинал А1 17.00 ЦСКА - Шумен "Христо Борисов"

Полуфинал А2 19.00 Черно море Тича - Миньор 2015 "Христо Борисов"

22 април (сряда):

Финал за 3-то място 15.00 Загубил Полуфинал 1 - Загубил Полуфинал 2 "Христо Борисов"

Финал за Купа БФБ 17.00 Победител Полуфинал 1 - Победител Полуфинал 2 "Христо Борисов"

