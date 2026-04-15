Стеф Къри: Трябва да бъдат махнати 10 мача от програмата

  • 15 апр 2026 | 12:37
Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в Националната баскетболна асоциация (НБА) Стеф Къри смята, че мачовете от редовния сезон трябва да бъдат намалени, след като той и останалите звезди на Глдън Стейт Уориърс са принудени да играят ограничени минути в предстоящия ключов сблъсък срещу Лос Анджелис Клипърс.

Старши треньорът Стив Кър обяви, че Къри, Кристапс Порзингис и Ал Хорфърд ще играят не повече от 40 минути в решителния двубой срещу Клипърс от плей-ин турнира в Западната конференция.

В неделя двата отбора отново играха един срещу друг, а тогава тимът от Лос Анджелис спечели с 115:110. При подобен развой тази нощ, сезонът на Уориърс ще приключи, а Къри и съотборниците му ще искат максимално бързо да го забравят.

„Знам, че това няма да бъде популярно мнение сред ръководството на лигата, но аз ще продължа да го повтарям, защото е очевидно, че трябва да играем по-малко двубои. Трябва да бъдат махнати 10 мача от програмата. Мисля, че така първенството ще стане по-оспорвано и по-полезно за играчите, ако играем по-малко“, заяви звездата на Голдън Стейт, цитиран от ESPN.

Стеф Къри се бореше с контузия в коляното през по-голямата част от сезона и беше ограничен до едва 43 участия. Останалите звездни играчи на калифорнийци - Дреймонд Грийн, Кристапс Порзингис и Ал Хорфърд, също се имат проблеми с различни травми, а сезонът на Джими Бътлър приключи още през януари, когато скъса предните кръстни връзки на дясното си коляно.

Победителят от изцяло калифорнийския сблъсък между Уориърс и Клипърс ще се изправи срещу Финикс Сънс за последното място в плейофите на Западната конференция.

