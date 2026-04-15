Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Контузии спират трима национали по ръгби за мачовете срещу Украйна и Молдова

  • 15 апр 2026 | 11:27
Трима от предварително поканените играчи в националния отбор на България по ръгби ще пропуснат двата мача с Украйна и Молдова от група С на Европейската конференция. Това са Кристиян Павлов, Рикардо Атие и Анатолий Анаяу, съобщиха от Българската федерация по ръгби.

Павлов, Атие и Анаяу няма да бъдат на разположение на старши треньора Ивайло Иванов, след като получиха тежки контузии в седмиците преди предстоящия пролетен цикъл.

"Несъмнено ще липсват на отбора ни. Ръководството на БФ Ръгби, треньори, играчи и фенове от сърце им желаем бързо възстановяване и се надяваме да ги видим съвсем скоро на терена. Късмет и бързо възстановяване на Анатоли, Рико и Крис", обявиха от БФРъгби.

Националите водят подготовка от вчера в спортна база "Бояна".

"През последната седмица възникнаха затруднения, свързани с контузии на няколко основни състезатели, получени по време на ангажиментите им с клубните отбори. Това безспорно оказва влияние върху състава и подготовката на тима. Въпреки това, треньорският щаб предприема необходимите мерки за оптимално окомплектоване на състава и компенсиране на отсъстващите играчи. Отборът е изправен пред два сериозни и предизвикателни двубоя, но има пълна увереност в подготовката, дисциплината и възможностите на състезателите да представят България на високо ниво.", коментира Ивайло Иванов.

България ще гостува на фаворита Украйна на неутрален терен в Кишинев (Молдова) на 18 април, а седмица по-късно ще приеме Молдова на стадион "Локомотив" в София от 15:00 часа.

"Трикольорите" спечелиха единствения си мач през сезона досега в група С на Европейската конференция (трето ниво на континенталното ръгби) през есента срещу Турция в София при дебюта на националния селекционер Ивайло Иванов и заемат третото място в класирането с 4 точки.

Лидер е Украйна с две победи в два мача и 9 точки, а Молдова е втори с успех и поражение и също с 4 точки. Турция е последен с три загуби и 1 точка.

Следвай ни:

