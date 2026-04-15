Рубльов преодоля първия кръг в Барселона

Петият поставен Андрей Рубльов продължава напред турнира по тенис на клей в испанския град Барселона с награден фонд 2,95 милиона евро. Руснакът записа победа над Мариано Навоне от Аржентина с 6:4, 7:5. По-рано през деня и световният номер две Карлос Алкарас свърши своята работа, отстранявайки Ото Виртанен от Финладния.

В други срещи Брандън Накашима (САЩ) надделя над аржентинеца Хуан Мануел Серундоло с 6:3, 7:5, а Лоренцо Сонего (Италия) елиминира испанския квалификант Педро Мартинес с 6:2, 2:6, 6:4.