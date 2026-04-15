Каратанчева с безславно отпадане във Флорида

Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей в Зефирхилс, Флорида, с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката отстъпи в оспорван двубой пред американката Хиба Шейх със 7:6(6), 4:6, 5:7 за малко повече от три часа на корта.

Каратанчева загуби първия сет след тайбрек, а във втората част не удържа подаването си в десетия гейм и Шейх изравни. В решителния трети сет тя водеше с 5:4, но американката взе три поредни гейма, а с това и срещата.

Българката ще играе в надпреварата на двойки с представителката на домакините Габриела Вилар, а първите им съпернички ще бъдат Кейт Шарабура (САЩ) и Киана Мотосоно (Перу).