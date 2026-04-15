Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Отиде си бивш шеф на френския футбол

  • 15 апр 2026 | 03:37
  • 143
  • 0
Бившият президент на Френската футболна федерация (ФФФ) Жан-Пиер Ескалет почина на 90-годишна възраст, съобщиха от централата. Ескалет, който ръководеше федерацията от 2005 до 2010 година, беше начело, когато Франция стигна до финала на Световното първенство през 2006-а и страната получи домакинството на Евро 2016 през 2010-а.

„Дълбоко уважавана и ценена фигура във френския футбол, Жан-Пиер Ескалет посвети целия си живот на нашия спорт, на който служи със страст, човечност и лоялност, от ранните си дни като играч, треньор и клубен функционер до най-високите федерални отговорности“, се казва в изявление на ФФФ.

Ескалет подаде оставка, след като Франция отпадна в груповата фаза на Мондиал 2010. Той беше наследен от Ноел льо Грае през 2011 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

  • 15 апр 2026 | 00:54
  • 33373
  • 55
10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

  • 15 апр 2026 | 00:06
  • 47804
  • 430
Шок за Меси и Интер Маями, Масчерано напусна

Шок за Меси и Интер Маями, Масчерано напусна

  • 14 апр 2026 | 20:42
  • 10429
  • 4
Белингам: Този мач е всичко или нищо за нас, играем, за да спасим сезона

Белингам: Този мач е всичко или нищо за нас, играем, за да спасим сезона

  • 14 апр 2026 | 20:20
  • 1910
  • 8
Арбелоа: Ако има отбор, който вярва в обрата, то това сме ние, победа за Реал Мадрид няма да е чудо

Арбелоа: Ако има отбор, който вярва в обрата, то това сме ние, победа за Реал Мадрид няма да е чудо

  • 14 апр 2026 | 20:10
  • 4921
  • 19
Нико Ковач за Борусия (Д): Нямаме играчи като Холанд, Ройс или Дембеле - онези с нещо допълнително

Нико Ковач за Борусия (Д): Нямаме играчи като Холанд, Ройс или Дембеле - онези с нещо допълнително

  • 14 апр 2026 | 19:34
  • 1309
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

  • 15 апр 2026 | 00:06
  • 47804
  • 430
Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

  • 15 апр 2026 | 00:54
  • 33373
  • 55
Драма в 5 части! Левски излъга ЦСКА и е на финал

Драма в 5 части! Левски излъга ЦСКА и е на финал

  • 14 апр 2026 | 22:16
  • 28324
  • 137
Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

  • 14 апр 2026 | 22:20
  • 26780
  • 80
Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

  • 14 апр 2026 | 21:00
  • 13486
  • 7
България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

  • 14 апр 2026 | 19:09
  • 10990
  • 6