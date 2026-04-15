Отиде си бивш шеф на френския футбол

Бившият президент на Френската футболна федерация (ФФФ) Жан-Пиер Ескалет почина на 90-годишна възраст, съобщиха от централата. Ескалет, който ръководеше федерацията от 2005 до 2010 година, беше начело, когато Франция стигна до финала на Световното първенство през 2006-а и страната получи домакинството на Евро 2016 през 2010-а.

„Дълбоко уважавана и ценена фигура във френския футбол, Жан-Пиер Ескалет посвети целия си живот на нашия спорт, на който служи със страст, човечност и лоялност, от ранните си дни като играч, треньор и клубен функционер до най-високите федерални отговорности“, се казва в изявление на ФФФ.

Ескалет подаде оставка, след като Франция отпадна в груповата фаза на Мондиал 2010. Той беше наследен от Ноел льо Грае през 2011 г.

Président de la FFF de 2005 à 2010, Jean-Pierre Escalettes est disparu ce mardi 14 avril à l'âge de 90 ans.



La FFF adresse ses pensées les plus sincères et les plus chaleureuses à sa famille, à ses proches et à toute la famille du football. pic.twitter.com/PZCGJoEkN0 — FFF (@FFF) April 14, 2026