  Баскетболистките на Монтана 2003 започнаха с успех срещу Рилски спортист защитата на титлата на България

Баскетболистките на Монтана 2003 започнаха с успех срещу Рилски спортист защитата на титлата на България

Баскетболистките на Монтана 2003 започнаха с успех срещу Рилски спортист защитата на титлата на България

Шампионът и носител на Купата на България Монтана 2003 започна защитата на титлата си с категоричен успех над Рилски спортист с 86:57 (19:18, 25:8, 21:12, 21:19) като домакин в зала „Младост“ в Монтана в първия мач от финалната серия в женското баскетболно първенство на страната. Така Монтана 2003 поведе с 1-0 победи в плейофа, в който се играе се до три успеха от пет възможни двубоя.

Началото бе равностойно, като гостите имаха предимство при 10:7 и 12:9, но Дениа Дейвис-Стюарт с тройка за Монтана 2003 изравни за 12:12 след шест минути игра. Последваха няколко смени на водачеството и в края на първата четвърт домакините водеха само с точка – 19:18.

Шампионките, които през този сезон спечелиха и титлата в Адриатическата лига, бяха по-убедителни през втория период и допуснаха само 8 точки от баскетболистките на Рилски спортист. С точни попадения Даниела Уолън и Борислава Денчева допринесоха за увеличаването на преднината на Монтана 2003 до 12 точки при 32:20, а разликата достигна 19 след успешна стрелба от далечна дистанция на Денчева и кош на Дейвис-Стюарт за 43:24 при оставащи три минути и половина от първото полувреме. До почивката домакините задържаха солидния си аванс за 44:26 след 20 минути игра.

Нова тройка на Дениа Дейвис-Стюарт в началните моменти на второто полувреме вдигна разликата над 20 точки, а серия от 9:0 за състезателките от Монтана направи резултата 53:26. Първият кош за Рилски спортист за тази трета четвърт бе дело на Ивана Бонева пет минути след паузата, а преди последната част домакините фиксираха разлика от 27 точки при 65:38.

Самоковският състав, който участва на първи финал в историята си, не успя да се противопостави съществено на Монтана 2003 до края на сблъсъка, дистанцията премина 30 точки и шампионките се поздравиха с победата.

Даниела Уолън се отличи за домакините с 23 точки, 6 борби и 2 асистенции, а Дениа Дейвис-Стюарт допринесе за успеха с „дабъл-дабъл“ от 19 точки и 12 борби, като включително вкара три тройки. Радостина Христова се включи с 13 точки, 7 борби и 5 асистенции.

За Рилски спортист най-резултатна беше Радина Илиева, която отбеляза 11 точки, докато с 9 точки и 3 борби завърши Ивана Бонева.

Следващият двубой от финалната серия предстои утре (15 април) от 18:00 часа отново в зала „Младост“ в Монтана, а на 18 април предстои третият мач, който ще се играе в Самоков. Евентуален четвърти ще се състои отново в Самоков на 19 април. При необходимост от пета среща, тя ще бъде в Монтана.

