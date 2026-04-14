Двукратният шампион Карлос Алкарас стартира с успех в Барселона

Двукратният шампион и поставен под номер 1 в основната схема Карслос Алкарас стартира с победа на турнира по тенис на клей в испанския град Барселона с награден фонд 2,95 милиона евро.

Испанецът, който отстъпи пред Яник Синер на финала на турнира "Мастърс" в Монте Карло миналата седмица, спечели срещу Ото Виртанен (Финландия) с 6:4, 6:3 и се класира за втория кръг.

22-годишният Алкарас e втори в световната ранглиста на АТP за първи път този сезон, след като загуби титлата в Княжеството. Той обаче може да се завърне на върха, ако стане шампион в Барселона.

В първия си мач на родна земя тази година испанецът поиска медицинско прекъсване заради проблем с ръката в края на първия сет, но не показа никакви признаци на физически дискомфорт в 85-минутната си победа. В следващия кръг той ще спори с Томаш Махач (Чехия), който елиминира Себастиан Баес (Аржентина) с 2:6, 6:4, 6:1.

“Чувствам се страхотно да се върна и да постигна още една победа пред моите приятели в Барселона - това означава всичко. Тази сутрин беше първата ми тренировка тук, за да се адаптирам към условията. Те са различни от тези в Монте Карло, но като цяло съм много доволен от начина, по който играх“, заяви той.

Алкарас има страхотни спомени от надпреварата тук, след като вдигна трофея през 2022-а и 2023-а. Миналата година испанецът се класира за финала, но загуби от датчанина Холгер Руне. Той преследва трета титла за сезона тази седмица, след като триумфира на Откритото първенство на Австралия и на турнира от АТP 500 в Доха.