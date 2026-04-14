Петима състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Малта

Петима български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в Коспикуа (Малта), който ще се проведе от 16 до 19 април. В състава влизат Габриела Стоева, Гергана Павлова, Рая Пашова, Евгени Панев и Цветомир Стоянов.

Габриела Стоева и Евгени Панев са водачи в схемата на смесени двойки и ще стартират директно от втория кръг.

Стоянов и Пашова ще започнат от квалификациите на единично, а Павлова/Пашова са поставени под номер 2 на двойки жени. В надпреварата са заявени близо 300 състезатели.