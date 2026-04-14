Музети и Де Минор започнаха с победи на турнира в Барселона

  • 14 апр 2026 | 17:47
Вторият в схемата Лоренцо Музети (Италия) започна с победа на турнира по тенис на клей в испанския град Барселона с награден фонд 2,95 милиона евро. Музети, полуфиналист в надпреварата през 2023 година, надделя над участващия с "уайлд кард" представител на домакините Мартин Ландалусе със 7:5, 6:2 след 88 минути игра.

20-годишният Ландалусе, 101-и в световната ранглиста, направи отличен старт и поведе с 4:1 гейма, но допусна обрат в първия сет, а във втората част деветият в класацията на АТP италианец реализира още два брейка в третия и в седмия гейм, за да триумфира. Испанецът опита да бъде агресивен, но допусна цели 30 непредизвикани грешки срещу едва 18 на съперника, което повлия.

Музети ще играе срещу французина Коретнен Муте за място на четвъртфиналите.

Номер 3 в схемата Алекс де Минор (Австралия), полуфиналист в каталунската столица през 2022 година, също записа успех със 7:6(7), 6:4 срещу австрийския квалификант Себастиан Офнер. Първата част премина с предимство на сервиращите, а в тайбрека седмият в световната ранглиста австралиец първоначално пропиля аванс от 6:3 точки, след което отрази сетбол при 6:7, но все пак стигна до успеха с три поредни разигравания. Де Минор проби на старта на втората част и запази преднината си до края. Така той ще се изправи във втория кръг срещу сръбския квалификант Харис Маджедович.

Четвъртият поставен и миналогодишен полуфиналист Карен Хачанов (Русия) отпадна на старта след поражение от Камило Уго Карабели (Аржентина) с 3:6, 4:6. Карабели, 64-и в класацията на АТП, не даде нито една възможност за пробив на съперника. Южноамериканецът поведе с 3:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част той реализира единствен брейк в деветия гейм, след което затвори мача при собствен сервис.

Следващият съперник на аржентинеца ще бъде участващият с "уайлд кард" представител на домакините Рафаел Ходар.

