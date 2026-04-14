Премиерът: След изборите Giro d’Italia е едно от най-значимите събития за нас

След изборите Giro d’Italia е едно от най-значимите събития за нас. То е сред най-престижните колоездачни обиколки в света, наред с тези на Испания и Франция и привлича изключително голям брой зрители и туристи. Това коментира служебният министър-председател Андрей Гюров в публикация на страницата си във Фейсбук.

Той отбелязва, че работата по подготовката на състезанието е ежедневна и висока интензивност. Почти всичко вече е готово, остава да бъде решен само един проблемен участък. С министъра на регионалното развитие Николай Найденов го огледахме отвисоко, за да се уверим, че трасето се изпълнява качествено, пише в социалната мрежа Гюров.

Той съобщава за затруднения, свързани с наличния ресурс. Предишното ръководство беше увеличило разходите за текущи ремонти и поддръжка до 55 милиона евро при първоначално гласувани 10 милиона евро, посочва премиерът. Подобно на ситуацията в Министерството на вътрешните работи и тук сме изправени пред предизвикателството да постигнем повече резултати с по-малко средства, пише още Гюров.

Българската телеграфна агенция има специална рубрика „Giro d’Italia 2026 - С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“, посветена на домакинството на България на три етапа от колоездачното състезание „Обиколката на Италия“, което ще се проведе през май тази година.

Маршрутът у нас преминава през ключови културни центрове и природни феномени, разделен на три етапа в периода 8 - 10 май - Етап 1: Несебър - Бургас - 8 май, Етап 2: Бургас - Велико Търново - 9 май и Етап 3: Пловдив - София - 10 май.