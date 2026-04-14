Италианец поема женския национален отбор на България по хандбал

По време на проведения се във Велико Търново турнир от IHF Trophy България беше във фокуса на международния хандбал не само като домакин, но и като страна, предприемаща стратегически стъпки за развитието на женския национален отбор. На място присъстваше един от утвърдените специалисти в европейския хандбал Марко Треспиди, който следеше отблизо представянето на българските национални отбори до 17 и до 19 години. Именно тези състезателки се очаква в близко бъдеще да формират основата на женския национален отбор, написаха от федерацията.

С решение на Българска федерация по хандбал, взето през месец декември 2025 година, италианският специалист ще поеме поста старши треньор на женския национален тим. Присъствието му в България по време на IHF Trophy бе част от процеса по наблюдение, селекция и планиране на бъдещото развитие на отбора. В първите си изказвания Треспиди подчерта положителните тенденции в развитието на българския хандбал:

„Впечатлен съм от много от състезателките. Ясно се вижда, че българската школа се развива добре в последните години – това личи и по време на този турнир. Играчите имат нужда от повече мачове и възможности още в ранна възраст да играят в чужбина. Турнири като този са изключително важни – това са момичета, които след една-две години ще бъдат част от женския национален отбор“, коментира той.

Италианският специалист акцентира и върху значението на работата в детско-юношеските формации. „Стратегията да се работи сериозно при младите със сигурност ще даде резултат във времето. Треньорите, които работят с тези отбори, са професионалисти и залагат на техническото развитие“, добави Треспиди.

След края на турнира ще започне конкретното планиране около женския национален отбор, като основната цел е добро представяне на предстоящите международни форуми, включително новия турнир на IHF при дамите – Emerging Nations Championship.

„Намираме се в среда с едни от най-развитите хандбални държави като Сърбия и Румъния и е важно да поддържаме връзка с тях – както за контролни срещи, така и за бъдещо сътрудничество. Имаме нужда да изградим силен отборен дух. Разчитаме както на състезателките в чужбина, така и на младите, които постепенно ще заемат ключова роля в националния отбор“, допълни италианецът.

Кариерата на Марко Треспиди включва десетилетия опит на най-високо ниво в европейския и международния хандбал. Носител е на най-високия треньорски лиценз в Европа – EHF Master Coach. Бил е треньор в елитни европейски първенства, технически директор на националните отбори на Италия. Делегат на EHF и член на комисията по плажен хандбал към европейската централа.