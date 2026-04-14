Скъсана фланелка на Погачар продадена на търг за близо 100 000 евро

След победата си на Милано-Сан Ремо в края на месец март, словенският колоездач Тадей Погачар предостави за продажба на търг разкъсаната си фланелка от успеха на сайта на собствената си фондация. Спортният екип бе продаден за 95 100 евро, пише вестник "Екип".

Фланелката, с която Погачар е карал в деня на победата, е подписана и от всичките му съотборници от тима на ОАЕ. В съобщението се казва, че тази сума ще бъде удвоена от самия Погачар и ще бъде предоставена на фондацията му, която подкрепя деца и млади хора в затруднено положение.

Фланелката е още по-ценна, тъй като е скъсана след падане на словенеца 33 км преди финала.