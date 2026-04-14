  3. Юлияна Вълчева: Имахме доста по-големи очаквания

Юлияна Вълчева: Имахме доста по-големи очаквания

  • 14 апр 2026 | 15:02
Юлияна Вълчева: Имахме доста по-големи очаквания

Баскетболистката на Берое Юлияна Вълчева заяви БТА след спечелването на бронзовите медали в първенството на България, че в отбора очакванията са били по-големи.

"Имахме доста по-големи очаквания, че ще се класираме за финалната серия, но с изключение на първия мач в Самоков играхме много добре. Особено във втората среща в Стара Загора, когато успяхме за един ден да се съберем и да променим настроението, играта си и отборния дух. За съжаление нямахме късмет в края и не успяхме да победим. В последните срещи отборът има голяма промяна в положителна насока и се надявам това да се прехвърли през новия сезон. Относно личното ми представяне, като една от най-опитните тук, мога да кажа, че имам възможност да се представя още по-добре и да подкрепя и помагам още повече на момичетата. Към момента обаче трябва да се примирим със сезона, защото той е минало и да гледаме напред", коментира Юлияна Вълчева.

Относно своето бъдеще тя каза:

"Все още не съм имала разговори с ръководството на Берое, но имам желание да остана, защото определено виждам положителна среда и подкрепа от феновете, както и един много добър тренировъчен процес."

