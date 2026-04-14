  3. Златка Маданкова: Дадохме всичко от себе си

Златка Маданкова: Дадохме всичко от себе си

  • 14 апр 2026 | 14:25
Златка Маданкова: Дадохме всичко от себе си

Една от основните състезателки на женския баскетболен тим на Берое Златка Маданкова говори пред БТА след спечелването на бронзовите медали в първенството на България.

"По-скоро не изпълнихме това, което искахме, но дадохме каквото можем. През годината имахме много нови състезателки в отбора и се опитвахме да се сработим, но явно не се получи както трябва. Всяко момиче обаче даде всичко от себе си. Имахме опитни и млади баскетболистки, но може би основно не успяхме да се сработим с чужденките, което бе голям фактор. Не можахме да влезем в ритъм с тях, защото в другите отбори чужденките им помогнаха много“, коментира Златка Маданкова.

Тя уточни, че предстоят разговори с ръководството на Берое относно нейното бъдеще в клуба.

"Имам желание да остана, но тепърва ще говорим и преценим", каза още Маданкова.

