Тодор Тодоров: Нужни са промени в женското направление на българския баскетбол

След спечелването на бронзовите медали в първенството на България при жените наставникът на Берое Тодор Тодоров коментира пред БТА ситуацията в клуба и женското направление на баскетбола в България.

„Отскоро съм част от клуба, но радващото е, че има момичета, които имат потенциал. Преди мен имаше друг треньор, който е свършил немалко работа. Не мога да говоря за сезона като цяло, но на Берое не му приляга да е на трето място. Ситуацията е такава, че трябва да извлечем поуки, но те също трябва да бъдат най-вече генерални като организация на първенството и разпределение на мачове. Това трябва да бъде обмислено от федерацията, но трябват промени. Надявам се, че ръководството на БФБаскетбол - дали старо, или ново - да има някакво решение по тези въпроси. Най-лошо ще бъде, ако шампионатът остане в същия вариант“, каза Тодор Тодоров.

По неговите думи в женския тим на Берое има редица млади състезателки, които имат сериозен потенциал.

„Надявам се по някакъв начин да се вземе адекватно решение за тяхното развитие. Има доста перспективни момичета, не само при подрастващите. Потенциалът го има, но развитието им зависи от цялото баскетболно общество, което да погледне към българския женски баскетбол и той да се завърне там, където му е мястото. Като човек, който следи женския баскетбол отблизо, мога да кажа, че Берое винаги е бил фактор и има потенциал за много успехи. Но организацията и мотивацията за хората, които дават пари за баскетбол, и дали те ще останат достатъчно амбицирани да го правят, зависи и от организацията и промените, които със сигурност трябва да се направят в женското направление. Най-пагубно ще бъде, ако първенството остане с три отбора, защото това не води до конкуренция и достатъчно срещи“, заяви още треньорът.

Тодор Тодоров посочи, че неговите амбиции са свързани с Берое и това той да продължи работата си в клуба.

„Отношението, което видях тук към мен - не само от момичетата, но и от всички в школата, треньорите, ръководителите и феновете, може само да ме радва. Надявам се да продължим да работим заедно за развитието на клуба. Берое е сред водещите школи в България и една от тези с най-много трениращи деца. Целта е това да бъде надградено с качествен тренировъчен процес, мачове, работа и постоянство“, добави пред БТА Тодор Тодоров.