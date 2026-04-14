Берое спечели бронзовите медали в женското баскетболно първенство

Отборът на Берое спечели бронзовите медали в женското баскетболно първенство на България, след като надделя в серията срещу тима на БФБаскетбол с 2-0 победи. Старозагорки се наложиха над противника със 103:67 (28:9, 23:21, 29:19, 23:18) като домакини в Спортна зала „Стара Загора“ във втората среща от плейофа за третото място.

Берое поведе убедително още в началото на срещата и спечели първата част с 28:9. Във втората четвърт треньорският тандем, начело на старозагорския тим, Тодор Тодоров и Албена Хубенова включи редица състезателки с по-малко игрови минути през сезона и младите баскетболистки на клуба. Това не се отрази на резултата и сирената за край на първото полувреме дойде при 51:30 за домакините.

В третата част съставът от Стара Загора увеличи своята преднина с още 10 точки, а до края на срещата разликата се запази за крайното 103:67.

Най-резултатна за Берое бе Гергана Маданкова, която отбеляза 16 точки, а Ина Димова добави 14 точки.

За отбора на БФБаскетбол Фатме Кичукова реализира 15 точки.

Финалният плейоф в женското баскетболно първенство между настоящия шампион Монтана 2003 и Рилски спортист започва днес от 18:00 часа в зала „Младост“ в Монтана.