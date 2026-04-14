  • 14 апр 2026 | 11:39
Весела Лечева ще участва на Годишния форум на Европейския съюз за спорта

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева ще участва в Годишния спортен форум на Европейския съюз за спорта, който ще се състои от днес до четвъртък в Пафос, Кипър. Той е водещото събитие на Европейската комисия за оформяне на бъдещето на спорта на европейско равнище, съобщиха от БОК.

Лечева получи покана от еврокомисаря по въпросите на младежта, културата и спорта Глен Микалеф, който вече бе домакин на събитие в Брюксел, което събра на една маса представителите на Национални олимпийски комитети от Стария континент и спортни организации.

Форумът в Кипър предоставя възможност за съвместно обсъждане на текущите тенденции, предизвикателства и приоритети, които оформят спорта в Европа.

Тазгодишното издание ще събере представители на европейски институции, министерства, отговарящи за спорта, европейски и международни спортни федерации, олимпийски комитети, спортисти, треньори и доброволци.

Дискусиите ще обхванат различни теми от честност и инвестиции в европейския спорт, през насърчаване на солидарността и конкурентното развитие, до психичното здраве в спорта.

Още от Други спортове

Клаебо последва Холанд и спонсорира новата шахматна верига

Клаебо последва Холанд и спонсорира новата шахматна верига

  • 13 апр 2026 | 16:21
  • 2401
  • 0
Всички имат шанс за победа в Турнира на претендентките 2 кръга преди края

Всички имат шанс за победа в Турнира на претендентките 2 кръга преди края

  • 13 апр 2026 | 14:42
  • 971
  • 0
Синдаров докосва триумфа в Турнира на претендентите след лесно реми

Синдаров докосва триумфа в Турнира на претендентите след лесно реми

  • 13 апр 2026 | 13:59
  • 1673
  • 0
Стефани Стоева и Габриела Стоева: Чувството е невероятно!

Стефани Стоева и Габриела Стоева: Чувството е невероятно!

  • 11 апр 2026 | 19:54
  • 1310
  • 1
Уникални! Стефани Стоева и Габриела Стоева с 5-а титла на Европа!

Уникални! Стефани Стоева и Габриела Стоева с 5-а титла на Европа!

  • 11 апр 2026 | 19:22
  • 7669
  • 13
България с 3 финала на Европейското първенство по скокове на батут в Португалия

България с 3 финала на Европейското първенство по скокове на батут в Португалия

  • 11 апр 2026 | 19:20
  • 1059
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 6943
  • 13
Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

  • 14 апр 2026 | 12:26
  • 411
  • 3
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

  • 14 апр 2026 | 07:03
  • 7592
  • 4
Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

  • 14 апр 2026 | 11:41
  • 957
  • 0
Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

  • 13 апр 2026 | 23:57
  • 32252
  • 59
Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

  • 13 апр 2026 | 20:55
  • 22993
  • 46