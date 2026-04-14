Весела Лечева ще участва на Годишния форум на Европейския съюз за спорта

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева ще участва в Годишния спортен форум на Европейския съюз за спорта, който ще се състои от днес до четвъртък в Пафос, Кипър. Той е водещото събитие на Европейската комисия за оформяне на бъдещето на спорта на европейско равнище, съобщиха от БОК.

Лечева получи покана от еврокомисаря по въпросите на младежта, културата и спорта Глен Микалеф, който вече бе домакин на събитие в Брюксел, което събра на една маса представителите на Национални олимпийски комитети от Стария континент и спортни организации.

Форумът в Кипър предоставя възможност за съвместно обсъждане на текущите тенденции, предизвикателства и приоритети, които оформят спорта в Европа.

Тазгодишното издание ще събере представители на европейски институции, министерства, отговарящи за спорта, европейски и международни спортни федерации, олимпийски комитети, спортисти, треньори и доброволци.

Дискусиите ще обхванат различни теми от честност и инвестиции в европейския спорт, през насърчаване на солидарността и конкурентното развитие, до психичното здраве в спорта.