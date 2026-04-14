  • 14 апр 2026 | 11:06
  • 71
  • 0
Антъни Дейвис смята, че отборът на Вашингтон може да бъде конкурентен през следващия сезон в НБА

Звездата на Вашингтон Уизардс Антъни Дейвис смята, че отборът му има възможност да бъде конкурентен през следващия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА), тъй като разполага с много обещаващи млади таланти в състава си.

33-годишният център похвали съотборниците си въпреки поредния разочароващ сезон, заявявайки, че очаква следващият да бъде по-успешен. Тимът завърши редовната кампания с баланс 17 победи и 65 загуби - най-лошото постижение в цялата Лига, като записа и трети пореден сезон с поне 64 поражения.

„Когато трансферът се случи и се озовах тук, казах, че това място не е каквото изглежда. Това е доказателство за организацията, треньорския щаб, играчите, всички тук. Искам да се забавлявам там, където съм. Искам да мога да се съревновавам и да се уча, а този клуб може да предложи това“, каза Антъни Дейвис на последната пресконференция за сезона на Вашингтон Уизардс, цитиран от ESPN.

Попитан относно бъдещето си в столицата, той се пошегува, че очевидно планира да играе за отбора и през следващата кампания, казвайки: „Да, имам договор. Обичам си парите.“

Антъни Дейвис пристигна във Вашингтон от Далас Маверикс през февруари, около месец след идването на друг звезден играч в лицето на Трей Йънг от Атланта Хоукс.

И двамата пропуснаха по-голямата част от края на редовния сезон заради контузии, но ще могат за пръв път да излязат заедно на терена през следващата кампания. Освен тях тимът на Уизардс разполага с Алекс Сар, който беше избран под номер 2 в драфта на НБА през 2024 година, а също така е и фаворит за първия избор в предстоящия драфт.

„Те знаят, че аз искам да печеля. Сигурен съм, че и те го искат. Никой не иска да губи. Знам, че имаме много млади играчи, но, както казах, те са много талантливи. Добавянето на Трей и мен към този състав може да промени нещата. Разбирам, че съм в тази лига отдавна. Играл съм за губещи отбори и е много трудно да станеш претендент за титлата, след като си имал слаб сезон“, обясни Дейвис.

