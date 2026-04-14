Двукратен носител на купа "Стенли" обяви оттеглянето си от НХЛ

Американският хокеен вратар Джонатан Куик ще прекрати официално професионалната си кариера след края на сезона на 40-годишна възраст. Той изигра прощалния си мач тази нощ, когаго застане на вратата на Ню Йорк Рейнджърс срещу Флорида Пантърс. Това бе неговият 921-ви мач в НХЛ, включително редовния сезон и плейофите.
Куик игра в НХЛ почти двадесет години и беше сред най-добрите вратари на своето поколение.
"Той си спечели уважението на своите съотборници, треньори и членове на щаба заради работната си етика и отдадеността си", заяви генералният мениджър на „рейнджърите“ Крис Дръри по адрес на американския ветеран.
Рейнджърс отдавна загубиха шансове да се класират за плейофите. Куик получи шанс в 24 срещи през този сезон като резерва на Игор Шестьоркин, в които имаше средно 3,09 допуснати гола на мач и 89,3 процента успеваемост на спасяванията.
Общо с екипите на Лос Анджелис, Вегас Голдън Найтс и Ню Йорк Рейнджърс той записа 828 мача в редовния сезон в рамките на 19 кампании със средно 2,51 гола и 91 процента успеваемост, а в 92 мача от плейофите имаше средно 2,31 гола на мач и 92,1 процента успеваемост на спасяванията.
Куик дебютира в НХЛ през сезон 2007/2008 с екипа на Лос Анджелис. Той помогна на „кралете“ да спечелят Купа Стенли през 2012 и 2014 г., като при първия шампионски поход получи престижната награда "Кон Смайт Трофи" за най-полезен играч на плейофите. Шампионски пръстен спечели и през 2023 г., когато беше резервен вратар в победния отбор на Вегас Голдън Найтс.
Куик е двукратен носител на трофея "Уилям М. Дженингс" за вратар, играещ в отбор с най-малко допуснати голове, и два пъти е бил финалист за трофея "Везина", предназначен за най-добрия вратар на сезона. Той представяше САЩ на Световната купа през 2016 г. и на две зимни олимпийски игри, като от ЗОИ 2010 във Ванкувър си тръгна със сребърен медал.