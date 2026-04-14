Двукратен носител на купа "Стенли" обяви оттеглянето си от НХЛ

Американският хокеен вратар Джонатан Куик ще прекрати официално професионалната си кариера след края на сезона на 40-годишна възраст. Той изигра прощалния си мач тази нощ, когаго застане на вратата на Ню Йорк Рейнджърс срещу Флорида Пантърс. Това бе неговият 921-ви мач в НХЛ, включително редовния сезон и плейофите.

Куик игра в НХЛ почти двадесет години и беше сред най-добрите вратари на своето поколение.

"Той си спечели уважението на своите съотборници, треньори и членове на щаба заради работната си етика и отдадеността си", заяви генералният мениджър на „рейнджърите“ Крис Дръри по адрес на американския ветеран.

How cool is this 🤩



Every player on the @NYRangers is wearing a Jonathan Quick No. 32 jersey ahead of his final NHL game! pic.twitter.com/yXyW4b07vv — NHL (@NHL) April 13, 2026

Рейнджърс отдавна загубиха шансове да се класират за плейофите. Куик получи шанс в 24 срещи през този сезон като резерва на Игор Шестьоркин, в които имаше средно 3,09 допуснати гола на мач и 89,3 процента успеваемост на спасяванията.

Общо с екипите на Лос Анджелис, Вегас Голдън Найтс и Ню Йорк Рейнджърс той записа 828 мача в редовния сезон в рамките на 19 кампании със средно 2,51 гола и 91 процента успеваемост, а в 92 мача от плейофите имаше средно 2,31 гола на мач и 92,1 процента успеваемост на спасяванията.

Jonathan Quick came back out after the Rangers' loss to shake hands with the entire Florida Panthers team (injured players too) who were waiting on the ice to bid him farewell 🥹🤝 pic.twitter.com/RtTe7Nhqj9 — Gino Hard (@GinoHard_) April 14, 2026

Куик дебютира в НХЛ през сезон 2007/2008 с екипа на Лос Анджелис. Той помогна на „кралете“ да спечелят Купа Стенли през 2012 и 2014 г., като при първия шампионски поход получи престижната награда "Кон Смайт Трофи" за най-полезен играч на плейофите. Шампионски пръстен спечели и през 2023 г., когато беше резервен вратар в победния отбор на Вегас Голдън Найтс.

🏆 Three-time #StanleyCup champion

🥅 2012 Conn Smythe Trophy winner

🇺🇸 Most wins by a US-born goaltender



Jonathan Quick has announced tonight will be his final NHL game, marking the end of an incredible career! 👏 pic.twitter.com/GYNblDcJAS — NHL (@NHL) April 13, 2026

Куик е двукратен носител на трофея "Уилям М. Дженингс" за вратар, играещ в отбор с най-малко допуснати голове, и два пъти е бил финалист за трофея "Везина", предназначен за най-добрия вратар на сезона. Той представяше САЩ на Световната купа през 2016 г. и на две зимни олимпийски игри, като от ЗОИ 2010 във Ванкувър си тръгна със сребърен медал.