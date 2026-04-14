Двукратен носител на купа "Стенли" обяви оттеглянето си от НХЛ

  • 14 апр 2026 | 09:34
Американският хокеен вратар Джонатан Куик ще прекрати официално професионалната си кариера след края на сезона на 40-годишна възраст. Той изигра прощалния си мач тази нощ, когаго застане на вратата на Ню Йорк Рейнджърс срещу Флорида Пантърс. Това бе неговият 921-ви мач в НХЛ, включително редовния сезон и плейофите.

Куик игра в НХЛ почти двадесет години и беше сред най-добрите вратари на своето поколение.

"Той си спечели уважението на своите съотборници, треньори и членове на щаба заради работната си етика и отдадеността си", заяви генералният мениджър на „рейнджърите“ Крис Дръри по адрес на американския ветеран.

Рейнджърс отдавна загубиха шансове да се класират за плейофите. Куик получи шанс в 24 срещи през този сезон като резерва на Игор Шестьоркин, в които имаше средно 3,09 допуснати гола на мач и 89,3 процента успеваемост на спасяванията.

Общо с екипите на Лос Анджелис, Вегас Голдън Найтс и Ню Йорк Рейнджърс той записа 828 мача в редовния сезон в рамките на 19 кампании със средно 2,51 гола и 91 процента успеваемост, а в 92 мача от плейофите имаше средно 2,31 гола на мач и 92,1 процента успеваемост на спасяванията.

Куик дебютира в НХЛ през сезон 2007/2008 с екипа на Лос Анджелис. Той помогна на „кралете“ да спечелят Купа Стенли през 2012 и 2014 г., като при първия шампионски поход получи престижната награда "Кон Смайт Трофи" за най-полезен играч на плейофите. Шампионски пръстен спечели и през 2023 г., когато беше резервен вратар в победния отбор на Вегас Голдън Найтс.

Куик е двукратен носител на трофея "Уилям М. Дженингс" за вратар, играещ в отбор с най-малко допуснати голове, и два пъти е бил финалист за трофея "Везина", предназначен за най-добрия вратар на сезона. Той представяше САЩ на Световната купа през 2016 г. и на две зимни олимпийски игри, като от ЗОИ 2010 във Ванкувър си тръгна със сребърен медал.

Клаебо последва Холанд и спонсорира новата шахматна верига

Марко Роси донесе победата на Ванкувър срещу Анахайм в края на продължението

Феновете поискаха от Александър Овечкин да остане във Вашингтон още една година

Вашингтон победи Питсбърг в може би последния двубой между Овечкин и Кросби

Резултати от НХЛ

България се спаси от изпадане

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

