Бет Добин прекрати кариерата си заради сериозен здравословен проблем

Шотландската рекордьорка на 200 метра Бет Добин обяви своето оттегляне от леката атлетика след “тригодишна битка със сериозен и променящ живота здравословен проблем“. 31-годишната атлетка участва на Олимпийските игри в Токио през 2021 г., където достигна до полуфиналите. Година по-късно тя спечели бронзов медал за Шотландия с щафетата 4х400 метра на Игрите на Британската общност в Бирмингам през 2022 г.

В кариерата си Добин се състезава и на три европейски и две световни първенства.

През 2018 г. тя подобри шотландски рекорд, който не беше променян в продължение на 34 години, и стана шампионка на Великобритания. Нейното най-добро време от 22.50 секунди беше постигнато на турнира Anniversary Games в Лондон през 2019 г.

Съобщавайки новината за оттеглянето си в социалните мрежи, Добин написа: “Няма достатъчно място, за да изброя всички върхове, които изпитах“.

Без да навлиза в подробности за заболяването си, тя продължи: “Много се гордея с пътя, който изминах. От това никога да не се доближавам до юношеските отбори до това да пробия на 24 години“.

Относно принудителното си отсъствие от пистата Добин коментира: “За разлика от контузиите, при които си заобиколен от експертизата на физиотерапевти, при заболяване често не е така. Вместо това, това беше пътуване в търсене на отговори и изпробване на лечение.”

“От една страна, усещам, че кариерата ми беше прекъсната преждевременно и е жестоко, че не се оттеглям по собствено желание. От друга, постигнах много повече, отколкото някога съм очаквала. Може и да не напускам спорта с олимпийски медал, но си тръгвам с много сбъднати мечти.“

