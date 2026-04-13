Годой попари сините надежди в самия край - отзивите от голямото дерби на България след 1:1
  Бет Добин прекрати кариерата си заради сериозен здравословен проблем

Бет Добин прекрати кариерата си заради сериозен здравословен проблем

  • 13 апр 2026 | 17:44
Шотландската рекордьорка на 200 метра Бет Добин обяви своето оттегляне от леката атлетика след “тригодишна битка със сериозен и променящ живота здравословен проблем“. 31-годишната атлетка участва на Олимпийските игри в Токио през 2021 г., където достигна до полуфиналите. Година по-късно тя спечели бронзов медал за Шотландия с щафетата 4х400 метра на Игрите на Британската общност в Бирмингам през 2022 г.

В кариерата си Добин се състезава и на три европейски и две световни първенства.

През 2018 г. тя подобри шотландски рекорд, който не беше променян в продължение на 34 години, и стана шампионка на Великобритания. Нейното най-добро време от 22.50 секунди беше постигнато на турнира Anniversary Games в Лондон през 2019 г.

Съобщавайки новината за оттеглянето си в социалните мрежи, Добин написа: “Няма достатъчно място, за да изброя всички върхове, които изпитах“.

Без да навлиза в подробности за заболяването си, тя продължи: “Много се гордея с пътя, който изминах. От това никога да не се доближавам до юношеските отбори до това да пробия на 24 години“.

Относно принудителното си отсъствие от пистата Добин коментира: “За разлика от контузиите, при които си заобиколен от експертизата на физиотерапевти, при заболяване често не е така. Вместо това, това беше пътуване в търсене на отговори и изпробване на лечение.”

“От една страна, усещам, че кариерата ми беше прекъсната преждевременно и е жестоко, че не се оттеглям по собствено желание. От друга, постигнах много повече, отколкото някога съм очаквала. Може и да не напускам спорта с олимпийски медал, но си тръгвам с много сбъднати мечти.“

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Съперник на Гаут Гаут: Рекордът му е лъжа и фалшификат

Съперник на Гаут Гаут: Рекордът му е лъжа и фалшификат

  • 13 апр 2026 | 11:53
  • 6311
  • 0
Тувей очаква кенийските атлети да подобрят още рекорди в Акра

Тувей очаква кенийските атлети да подобрят още рекорди в Акра

  • 13 апр 2026 | 11:20
  • 588
  • 0
Оманяла търси силно представяне в Адис Абеба, за да набере инерция за сезон 2026

Оманяла търси силно представяне в Адис Абеба, за да набере инерция за сезон 2026

  • 13 апр 2026 | 10:28
  • 600
  • 0
Гарсия триумфира в полумаратона, Украйна спечели най-оспорваната отборна битка в Бразилия

Гарсия триумфира в полумаратона, Украйна спечели най-оспорваната отборна битка в Бразилия

  • 13 апр 2026 | 10:18
  • 325
  • 0
Фортунато триумфира в завладяващ полумаратон в Бразилия

Фортунато триумфира в завладяващ полумаратон в Бразилия

  • 12 апр 2026 | 20:36
  • 773
  • 0
Кацуки доминира в Бразилия за индивидуална и отборна титла в маратона

Кацуки доминира в Бразилия за индивидуална и отборна титла в маратона

  • 12 апр 2026 | 20:16
  • 864
  • 0
Водещи Новини

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

Кошмар(на) 94-та минута за Левски срещу ЦСКА, "сините" дърпат с 10 точки на върха

  • 13 апр 2026 | 17:58
  • 162372
  • 482
Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

Героят на ЦСКА: Показахме характер! Асистенцията на Лапоухов беше страхотна

  • 13 апр 2026 | 18:14
  • 619
  • 0
Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

  • 13 апр 2026 | 16:23
  • 18840
  • 9
Ефектна хореография с разярен бик и испанско послание от феновете на Левски

Ефектна хореография с разярен бик и испанско послание от феновете на Левски

  • 13 апр 2026 | 16:55
  • 3636
  • 13
11-те на Берое и Локомотив (Пловдив)

11-те на Берое и Локомотив (Пловдив)

  • 13 апр 2026 | 17:49
  • 963
  • 2
Етър и Дунав не намериха път към гола

Етър и Дунав не намериха път към гола

  • 13 апр 2026 | 14:34
  • 10775
  • 28