Марко Роси донесе победата на Ванкувър срещу Анахайм в края на продължението

  • 13 апр 2026 | 12:46
  • 199
  • 0
Марко Роси вкара 10 секунди преди края на продълженията, а последният в класирането Ванкувър записа победа с 4:3 над домакините от Анахайм, които се нуждаеха от победа, за да прекъснат седемгодишния си период без участие в плейофите на Националната хокейна лига (НХЛ).

Следващият шанс на Дъкс да си осигурят билет за плейофите ще бъде във вторник, когато ще гостуват на Минесота Уайлд.

Брок Бозер, Къртис Дъглас и ДеБруск също вкараха, а Роси добави асистенция за Канъкс, които спечелиха втория си пореден мач. Вратарят Никита Толопило направи 24 спасявания за Ванкувър, който подобри баланса си до 24-48-8, с 56 точки.

Кътър Готие отбеляза два гола, Лео Карлсон вкара един, а Крис Крайдер добави две асистенции за Дъкс, които се опитваха да си осигурят място в плейофите за първи път от 2018 година. Вратарят Достал отрази 22 удара за Анахайм.

Брейдън Пачал отбеляза първия си гол за сезона и добави две асистенции, а домакините Калгари победиха Юта с 4:1. Мат Коронато, Конър Зари и Микаел Баклунд също се разписаха за Калгари, които загубиха три поредни мача и са елиминирани от борбата за плейофите. Дъстин Улф направи 28 спасявания.

Лоусън Краус отбеляза 23-ия си гол за сезона за Юта, които си осигуриха място в плейофите и водят пред Лос Анджелис Кингс с три точки за първата "уайлд кард" в Западната конференция.

Шон Курали отбеляза попадения и записа две асистенции, за да изведе Бостън до победа над домакина Кълъмбъс с 3:2.

Ник Сузуки, Иван Демидов и Алекс Нюхук вкараха в рамките на 55 секунди в края на втория период за Монреал, който елиминира с 4:1 Ню Йорк Айлъндърс от плейофите.

Нико Хишиер вкара гол при числено предимство 1:42 минути преди края на продълженията и Ню Джърси спечели победа над Отава с 4:3 след продължение.

Още от Зимни спортове

Вашингтон победи Питсбърг в може би последния двубой между Овечкин и Кросби

Вашингтон победи Питсбърг в може би последния двубой между Овечкин и Кросби

  • 13 апр 2026 | 08:50
  • 2428
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 13 апр 2026 | 08:05
  • 617
  • 0
България се спаси от изпадане

България се спаси от изпадане

  • 13 апр 2026 | 02:09
  • 2379
  • 4
Вегас сломи Колорадо и се класира за плейофите в НХЛ

Вегас сломи Колорадо и се класира за плейофите в НХЛ

  • 12 апр 2026 | 13:38
  • 979
  • 0
Агентът на Овечкин: Вашингтон ще се бори докрай за място в плейофите

Агентът на Овечкин: Вашингтон ще се бори докрай за място в плейофите

  • 12 апр 2026 | 12:42
  • 786
  • 0
Това ли е последният сезон на Овечкин? Ето отговора на легендарния руснак след мача с Питсбърг

Това ли е последният сезон на Овечкин? Ето отговора на легендарния руснак след мача с Питсбърг

  • 12 апр 2026 | 11:57
  • 1335
  • 1
Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

Шоуто е гарантирано! Време е за голямото дерби на България

  • 13 апр 2026 | 07:45
  • 18867
  • 106
"Червено" шествие преди дербито с Левски - очаквайте на живо!

"Червено" шествие преди дербито с Левски - очаквайте на живо!

  • 13 апр 2026 | 12:57
  • 3667
  • 19
"Синьо" шествие преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

"Синьо" шествие преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 13 апр 2026 | 13:01
  • 3791
  • 4
Етър 0:0 Дунав

Етър 0:0 Дунав

  • 13 апр 2026 | 13:20
  • 2147
  • 6
Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста

Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста

  • 13 апр 2026 | 10:38
  • 5391
  • 8
Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 7122
  • 2