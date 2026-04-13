Марко Роси донесе победата на Ванкувър срещу Анахайм в края на продължението

Марко Роси вкара 10 секунди преди края на продълженията, а последният в класирането Ванкувър записа победа с 4:3 над домакините от Анахайм, които се нуждаеха от победа, за да прекъснат седемгодишния си период без участие в плейофите на Националната хокейна лига (НХЛ).

Следващият шанс на Дъкс да си осигурят билет за плейофите ще бъде във вторник, когато ще гостуват на Минесота Уайлд.

Брок Бозер, Къртис Дъглас и ДеБруск също вкараха, а Роси добави асистенция за Канъкс, които спечелиха втория си пореден мач. Вратарят Никита Толопило направи 24 спасявания за Ванкувър, който подобри баланса си до 24-48-8, с 56 точки.

Кътър Готие отбеляза два гола, Лео Карлсон вкара един, а Крис Крайдер добави две асистенции за Дъкс, които се опитваха да си осигурят място в плейофите за първи път от 2018 година. Вратарят Достал отрази 22 удара за Анахайм.

Брейдън Пачал отбеляза първия си гол за сезона и добави две асистенции, а домакините Калгари победиха Юта с 4:1. Мат Коронато, Конър Зари и Микаел Баклунд също се разписаха за Калгари, които загубиха три поредни мача и са елиминирани от борбата за плейофите. Дъстин Улф направи 28 спасявания.

Лоусън Краус отбеляза 23-ия си гол за сезона за Юта, които си осигуриха място в плейофите и водят пред Лос Анджелис Кингс с три точки за първата "уайлд кард" в Западната конференция.

Шон Курали отбеляза попадения и записа две асистенции, за да изведе Бостън до победа над домакина Кълъмбъс с 3:2.

Ник Сузуки, Иван Демидов и Алекс Нюхук вкараха в рамките на 55 секунди в края на втория период за Монреал, който елиминира с 4:1 Ню Йорк Айлъндърс от плейофите.

Нико Хишиер вкара гол при числено предимство 1:42 минути преди края на продълженията и Ню Джърси спечели победа над Отава с 4:3 след продължение.