Тувей очаква кенийските атлети да подобрят още рекорди в Акра

Кенийският отбор за шампионата в Акра ще бъде воден от опитни състезатели, сред които петкратният африкански шампион в хвърлянето на копие Джулиъс Йего и световният бронзов медалист на 1500 метра Рейнолд Черуйот. Президентът на кенийската атлетическа федерация (Athletics Kenya) Джаксън Тувей е убеден, че 74-членният кенийски отбор, който ще участва на Африканското първенство за мъже и жени в Акра, Гана, следващия месец, има качествата да пренапише рекордите. Увереността му се основава на вълната от впечатляващи резултати, постигнати по време на националните квалификации.

През уикенда федерацията проведе комбинирани квалификации за континенталния шампионат и Световните щафети в спортния комплекс “Улинзи“. В изключително оспорвана надпревара 74 атлети си осигуриха места в отбора по категоричен начин.

На шампионата, който ще се проведе от 12 до 17 май, кенийският тим ще бъде предвождан от доказани имена като петкратния африкански шампион в хвърлянето на копие Джулиъс Йего и световния бронзов медалист на 1500 метра Рейнолд Черуйот.

Въпреки това, истинският акцент на квалификациите беше лавината от национални рекорди, която подчерта, че отборът навлиза в пикова форма в точния момент.

Десетобоецът Едуин Ту счупи собствения си национален рекорд, събирайки внушителните 7179 точки, с което подобри предишното си постижение от 7140 точки, поставено на Африканските игри през 2024 г.

Нейтън Кембой постигна резултат от 59.26 метра, за да подобри африканския рекорд в хвърлянето на копие в категория T46, разбивайки предишния си връх от 54.11 метра, регистриран по-рано този сезон на Световната Гран При по параатлетика в Дубай.