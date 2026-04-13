  Дъг Кристи ще се завърне за втори пълен сезон като треньор на Сакраменто Кингс

Дъг Кристи ще се завърне за втори пълен сезон като треньор на Сакраменто Кингс

  • 13 апр 2026 | 10:10
Дъг Кристи ще се завърне за втори пълен сезон като треньор на Сакраменто Кингс, въпреки че отборът имаше един от най-лошите сезони в историята на клуба, съобщават световните агенции

Човек, запознат с решението, заяви в неделя, че Кристи ще бъде начело и през следващия сезон за втората година от договора си, който включва и опция за 2027-2028. Източникът на AP пожела анонимност, тъй като отборът не е обявил решението, което The Athletic съобщи първи.

54-годишният бивш баскетболист на "кралете" застана на треньорския пост като временен наставник през декември миналата година след уволнението на Майк Браун. Под негово ръководство Сакраменто записа 27 победи и 24 загуби и влезе в плей-ин турнира, но не успя да продължи към плейофите.

Дъг Кристи игра за Сакраменто между 2000 и 2005 година, като през сезон 2002/03 бе избран в "Отбора на защитниците" в НБА. Той бе част и от състава, достигнал за последен път до финалите в Западната конференция, което се случи през 2002 година. Тогава за Кингс играеха състезатели като Владе Дивац, Педжа Стоякович, Хедо Тюркоглу, Майк Биби, Крис Уебър, Скот Полард, Джералд Уолъс и Боби Джаксън.

Снимки: Gettyimages

