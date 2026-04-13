Дъг Кристи ще се завърне за втори пълен сезон като треньор на Сакраменто Кингс

Дъг Кристи ще се завърне за втори пълен сезон като треньор на Сакраменто Кингс, въпреки че отборът имаше един от най-лошите сезони в историята на клуба, съобщават световните агенции

Човек, запознат с решението, заяви в неделя, че Кристи ще бъде начело и през следващия сезон за втората година от договора си, който включва и опция за 2027-2028. Източникът на AP пожела анонимност, тъй като отборът не е обявил решението, което The Athletic съобщи първи.

54-годишният бивш баскетболист на "кралете" застана на треньорския пост като временен наставник през декември миналата година след уволнението на Майк Браун. Под негово ръководство Сакраменто записа 27 победи и 24 загуби и влезе в плей-ин турнира, но не успя да продължи към плейофите.

Дъг Кристи игра за Сакраменто между 2000 и 2005 година, като през сезон 2002/03 бе избран в "Отбора на защитниците" в НБА. Той бе част и от състава, достигнал за последен път до финалите в Западната конференция, което се случи през 2002 година. Тогава за Кингс играеха състезатели като Владе Дивац, Педжа Стоякович, Хедо Тюркоглу, Майк Биби, Крис Уебър, Скот Полард, Джералд Уолъс и Боби Джаксън.

Снимки: Gettyimages