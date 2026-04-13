Резултати от НХЛ

В нощта на 12-ти срещу 13-ти април (неделя срещу понеделник) се изиграха шест нови мача от редовния сезон НХЛ на САЩ и Канада, който се приближава все повече до своя край. Един от тях старитра в рамките на старото денонощие, а останалите пет бяха след полунощ. След техния край в класирането на четирите дивизии водят отборите на Бъфало Сейбърс и Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична). До края на редовния сезон остава по-малко от седмица, като последните срещи от първата фаза на Лигата ще се изиграят на 17-и април (петък).

ЕТО И КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Вашингтон Кепиталс - Питсбърг Пенгуинс 3:0 (0:0 1:0 2:0)

Кълъмбъс Блу Джакетс - Бостън Бруинс 2:3 (1:1 0:1 1:1)

Ню Йорк Айлъндърс - Монреал Канейдиънс 1:4 (0:0 0:3 1:1)

Ню Джърси Девилс - Отава Сенатърс 4:3* след продължение - 3:3 (2:0 0:3 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Анахайм Дъкс - Ванкувър Канъкс 3:4* след продължение - 3:3 в редовното време (1:2 0:0 2:1), 0:1 в продължението

Калгари Флеймс - Юта Мамът 4:1 (2:0 0:0 2:1)

Програмата в Лигата продължава с още десет мача в утрешния 14-и април /вторник/, като първите три от тях стартират в 2:00 часа българско време.