Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. България се спаси от изпадане

България се спаси от изпадане

  13 апр 2026 | 02:09
  • 150
  • 0
България се спаси от изпадане

Българският национален отбор по хокей на лед записа втората си победа на Световното първенство за мъже, след като се наложи с 6:4 (1:0, 4:1, 1:3) над Тайван в последния си мач от Група 2 на Дивизия II. Двубоите се провеждат в "Зимния дворец" в столицата, а България завърши на четвърто място в групата с 6 точки, като изпревари тимовете на Киргизстан и Тайван. Така отборът избегна изпадане в по-долна дивизия.

Националите поведоха през първата третина с попадение на Семьон Кареев.

Втората част бе най-силният период за България, като тимът вкара четири гола чрез Ерик Блинов, отново Семьон Кареев, Никола Чалиов и Мартин Наков при числено предимство на леда. Съперникът временно намали резултата с попадение на Йо Лин.

Тайван се разигра в третата третина, като вкара три гола, дело на Чуан Чжън, отново Йо Лин и Хсуан Ван, но Ерик Блинов реализира шестото попадение за родния тим на празна врата в края на срещата.

СНИМКА: Bulgarian Ice Hockey Federation // Facebook

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Вегас сломи Колорадо и се класира за плейофите в НХЛ

Вегас сломи Колорадо и се класира за плейофите в НХЛ

  • 12 апр 2026 | 13:38
  • 921
  • 0
Агентът на Овечкин: Вашингтон ще се бори докрай за място в плейофите

Агентът на Овечкин: Вашингтон ще се бори докрай за място в плейофите

  • 12 апр 2026 | 12:42
  • 606
  • 0
Това ли е последният сезон на Овечкин? Ето отговора на легендарния руснак след мача с Питсбърг

Това ли е последният сезон на Овечкин? Ето отговора на легендарния руснак след мача с Питсбърг

  • 12 апр 2026 | 11:57
  • 1166
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 апр 2026 | 08:03
  • 1509
  • 0
България надигра Исландия за първата си победа на Световното първенство по хокей на лед

България надигра Исландия за първата си победа на Световното първенство по хокей на лед

  • 11 апр 2026 | 20:00
  • 5103
  • 6
Юта срази Нешвил в НХЛ

Юта срази Нешвил в НХЛ

  • 10 апр 2026 | 12:45
  • 292
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

Великденската статистика между ЦСКА и Левски

  • 12 апр 2026 | 12:17
  • 50409
  • 125
Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

  • 12 апр 2026 | 20:22
  • 25919
  • 97
Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

Интер показа шампионски характер в невероятно зрелище със седем гола срещу Комо

  • 12 апр 2026 | 23:41
  • 10613
  • 17
Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

Мони Николов и Локомотив стигнаха до полуфинал №5 срещу Зенит след нова драма

  • 12 апр 2026 | 17:55
  • 17268
  • 13
Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

Феновете надъхаха футболистите на ЦСКА преди утрешното дерби

  • 12 апр 2026 | 18:08
  • 8104
  • 52
Следете със Sportal.bg края на редовния сезон в НБА: Три отбора на Изток в жестока битка за топ 6!

Следете със Sportal.bg края на редовния сезон в НБА: Три отбора на Изток в жестока битка за топ 6!

  • 13 апр 2026 | 00:17
  • 761
  • 1