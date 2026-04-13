Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
Виляреал тотално отчая Билбао и прати баските в битката за оцеляване

  • 13 апр 2026 | 00:07
  • 701
  • 1
Отборът на Атлетик Билбао регистрира пореден слаб резултат и отстъпи с 1:2 в домакинството си на Виляреал от 31-вия кръг на испанската Ла Лига. Гостите си свършиха работата през първото полувреме, когато Сержи Кардона (26’) и Алфонсо Гонсалес (45'+5’) вкараха два безответни гола. Малко преди края на редовното време Горка Гурусета (84’) върна едно попадение, но вече беше прекалено късно да се мисли за обрат. “Жълтата подводница” дори вкара трети гол минута преди края на редовното време чрез Никола Пепе, но то бе отменено заради засада след преразглеждане на ситуацията със системата ВАР.

Това бе общо 15-а загуба за баските от началото на сезона и те вече са на само шест точки над опасната зона на изпадащите. Виляреал от своя страна възползва от вчерашното фиаско на Атлетико Мадрид срещу Севиля и дръпна с четири точки пред “дюшекчиите” в борбата за третото място.

Освен това “жълтата подводница” направи огромна крачка към спечелването на квота за участие в Шампионската лига през следващия сезон, тъй като седем мача преди края има аванс от 15 точки спрямо петия Бетис.

Освен това е много вероятно вече Виляреал да си е гарантирал място сред най-добрите на Стария континент, тъй като испанската Ла Лига води битка с германската Бундеслига за петата допълнителна квота в “турнира на богатите”.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

